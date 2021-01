BR-BayernTrend: Drei Viertel der Bayern bereit zu Corona-Impfung

Weitere Ergebnisse in Kürze: Sonntagsfrage und Zufriedenheit

Mit dem Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung zeigt sich mit 60 Prozent zwar noch immer eine klare Mehrheit zufrieden oder sehr zufrieden, wie der BayernTrend im Auftrag des BR-Politikmagazins zudem "Kontrovers" ergab. Gegenüber Oktober ist die Zustimmung aber deutlich gesunken - um 19 Prozentpunkte. Weniger oder gar nicht zufrieden äußerten sich 39 Prozent (+18 Punkte). Die Corona-Maßnahmen in Deutschland halten 56 Prozent der Bayern für angemessen. 31 Prozent gehen sie zu weit, dagegen wünschen sich 12 Prozent strengere Regeln.

Bei der Sonntagsfrage konnten die beiden Regierungsparteien in Bayern zulegen: Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, bekäme die CSU mit 48 Prozent (+ 3 Punkte) die absolute Mehrheit, die Freien Wähler legen gegenüber Oktober einen Punkt auf 8 Prozent zu. Die Grünen sieht der BR-BayernTrend derzeit bei 19 Prozent (-2 Punkte), AfD und SPD jeweils bei 7 Prozent (jeweils -1 Punkt). FDP und Linkspartei liegen unverändert bei 3 Prozent und würden damit den Einzug in den Landtag verpassen.

Weitere Zahlen dazu - auch zur Zufriedenheit mit Ministerpräsident Söder - finden Sie hier:

Ausführliche Informationen zu den Ergebnissen gibt es heute Abend ab 21 Uhr auch im Politikmagazin "Kontrovers" im BR Fernsehen.

Der BR-BayernTrend

Dem BR-BayernTrend liegt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap bei 1.000 Wahlberechtigten in Bayern zugrunde. Der Befragungszeitraum lag zwischen 7. bis 11. Januar.

Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt laut Infratest dimap einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlausgang abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den späteren Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Zum einen legen sich immer mehr Wähler kurzfristig vor einer Wahl fest. Zum anderen hat die Bedeutung der letzten Wahlkampfphase mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern durch die Parteien zugenommen.