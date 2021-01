Corona: Für 56 Prozent der Bayern die größte Herausforderung

Corona hat die politische Themensicht der Bürger grundsätzlich verändert. Für mehr als jeden zweiten bayerischen Wahlberechtigten (56 Prozent) stellt die Eindämmung der Pandemie zu Jahresbeginn die mit Abstand größte Herausforderung für die Politik im Freistaat dar. Das geht aus dem BayernTrend hervor, der im Auftrag des Politik-Magazins Kontrovers erhoben wurde.

Noch Anfang 2019 benannten die meisten Menschen Fragen von Zuwanderung und Einwanderung als wichtigstes Problem im Freistaat. Nicht nachgelassen hat in der Pandemie die Sensibilität der Befragten gegenüber Schul- und Bildungsfragen (20 Prozent) sowie gegenüber Umweltschutz und Klimawandel. Die 17 Prozent bedeuten ein Plus von 4 Punkten gegenüber Januar 2019. Auch die Situation der Wirtschaft (13 Prozent, plus 7 Punkte) bewegt die Bayern erkennbar mehr als noch vor 24 Monaten.