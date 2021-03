Bayerns zweites stationäres Kinderhospiz entsteht in Bamberg

Das bayernweit zweite stationäre Kinderhospiz soll in Bamberg entstehen. Der Freistaat fördert den zwölf Millionen Euro teuren Bau mit 8,5 Millionen Euro, teilt das Gesundheitsministerium mit. In dem Kinder- und Jugendhospiz "Sternenzelt" sind 16 Plätze geplant.

Bamberg bekommt "Leuchtturmprojekt"

In der Einrichtung sollen Patienten im Alter bis zu 26 Jahren mit einer unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankung begleitet und gepflegt werden. Die Bamberger Kinder- und Jugendhospiz sei ein "Leuchtturmprojekt in Nordbayern", so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Rande des Spatenstichs für den Neubau. "Die Struktur in Bamberg wird einzigartig sein, weil ergänzend zu den stationären und teilstationären Plätzen auch ein ambulanter Kinderhospizdienst angeboten werden soll."

Sternstunden unterstützt Kinderhospiz

Bisher gibt es bayernweit nur im Landkreis Unterallgäu ein stationäres Kinderhospiz mit acht Plätzen. Das St.-Nikolaus-Hospiz in Bad Grönenbach wird seit seiner Gründung von Sternstunden, der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, unterstützt.