Bayerns Zoos machen Millionenverluste wegen Corona-Krise

Für die Zoos bedeuten die zeitweisen Schließungen und Besuchsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie Verluste in Millionenhöhe. Sie erwarten in diesem Jahr bei den Besucherzahlen und der Zahl der verkauften Tickets in der Bilanz für 2020 deutliche Einbrüche, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den größeren bayerischen Tiergärten ergab. Dennoch planen einige Zoos nach eigenen Angaben für das kommende Jahr teils Umbaumaßnahmen und Neuheiten. Ob Eintrittskarten künftig teurer werden, blieb vielerorts offen.

Wochenlange Schließungen belasten Zoos

Im Frühjahr blieben die Zoos wochenlang geschlossen. Später durften sie zwar wieder öffnen und viele Menschen wollten das nutzen, aber die Anzahl der Besucher wurde deutlich begrenzt - und damit weniger Tickets verkauft. Nun sind die Tiergärten seit Anfang November im Rahmen des bayernweiten Teil-Lockdowns wieder bis auf Weiteres dicht.

Tiergarten Nürnberg rechnet mit Minus von 3 Millionen Euro

Der Tiergarten Nürnberg geriet einer Sprecherin zufolge heuer "in eine wirtschaftlich angespannte Situation": Bis zum Teil-Lockdown Anfang November seien etwas mehr als 800.000 Besucher gekommen – im gesamten Jahr 2019 seien es noch etwa 1,2 Millionen Besucher gewesen. Für 2020 rechne der Zoo mit einem Minus von mehr als drei Millionen Euro durch ausfallende Eintrittsgelder, Vermietungen und Touren.

Ob Tickets künftig teurer würden, sei vom Pandemieverlauf abhängig. Für 2021 seien nach derzeitigem Stand unter anderem der Bau zusätzlicher Zuchtvolieren für Bartgeier und Habichtskäuze sowie die Gestaltung eines Rentiergeheges geplant.

Zoo Augsburg: Mindereinnahmen von 1,4 Millionen Euro

Für den Augsburger Zoo konkretisierte Direktorin Barbara Jantschke die coronabedingten Ausfälle: Die Mindereinnahmen durch Schließung und Besucherbeschränkung betrügen etwa 1,4 Millionen Euro. Die Ticketpreise sollen Jantschke zufolge im kommenden Jahr dennoch unverändert bleiben. Größere Neuerungen seien für 2021 nicht absehbar, sagte Jantschke: "Wegen der erheblichen Einnahmeeinbußen kann der Zoo aus eigener Kraft keine Neubauten planen."

Straubinger Tiergarten fehlt sechsstelliger Betrag

Auch in Straubing fielen die coronabedingten Schließungen bei der Jahresbilanz des Tiergartens deutlich ins Gewicht, sagte Direktor Wolfgang Peter. Allein durch den ersten Lockdown im Frühjahr seien Einnahmen in sechsstelliger Höhe weggebrochen. Bis Ende Oktober habe die Einrichtung 2020 etwa 45.000 Besucher weniger registriert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das drücke die Gesamteinnahmen enorm. Die Menschen in der Region seien aber solidarisch mit dem Tiergarten - es habe etliche Spenden gegeben, sagte Peter.

Bilanz des Münchner Tierparks Hellabrunn erst nächstes Jahr

Der Tierpark Hellabrunn in München will kommendes Jahr Bilanz ziehen und gab mit Stand Ende November keine Prognose ab. Unklar ist neben den genauen Einbußen für 2020 zunächst auch noch, ob die Ticketpreise steigen werden. Um die Tiere während der coronabedingten Schließungen aktiv zu halten, gebe es individuelle Trainings durch die Pfleger, so die Sprecherin.

Tiere kommen gut ohne Besucher zurecht

Die Tiere im Tiergarten Straubing kämen ganz gut damit zurecht, dass die Besucher fehlten, auch wenn sich einige über die Ruhe wunderten, sagt der dortige Direktor Peter. Kamele oder Bären beispielsweise seien neugierige Tiere, die gern die Besucher beobachteten. Weil aber Tierpfleger, Handwerker oder Mitarbeiter der Stadtgärtnerei da seien, gebe es trotzdem immer etwas für sie zu sehen.

Auch positive Nachrichten

Das Tierpark-Jahr war aber nicht nur durch Corona geprägt. Der Tiergarten Nürnberg konnte sich beispielsweise über die Geburt des Gorilla-Jungen Akono im Oktober freuen und über eine komplett sanierte Außenanlage für die Gorillas. Als neue Tierart kamen in Nürnberg Kronenmakis hinzu, eine Tierart, die vor allem wegen eines Trickfilms bekannt sind. Besondere Neuzugänge in Augsburg waren 2020 zwei von anderen Zoos weitergegebene Breitmaulnashörner. In Straubing freute man sich unter anderem über Faultier-Nachwuchs.

Als Highlights im Münchner Tierpark Hellabrunn nannte eine Sprecherin beispielsweise die neue Streichelzoo-Anlage, die Sanierung des Hauses der kleinen Affen, und die Geburt des Elefantenbabys Otto im November.