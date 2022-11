Bayerns Wasserstoff-Pläne: Die wichtigsten Antworten

"Eine echt sexy Region" – so beschrieb Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Gegend um Wunsiedel im September. Grund für seinen Besuch damals: die Inbetriebnahme von Bayerns größter Elektrolyse-Anlage. Eine solche Anlage, auch Elektrolyseur genannt, kann Wasserstoff herstellen und so Energie speichern. Die kann man zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, etwa für Wasserstoff-Busse im Nahverkehr.

Das Besondere der Anlage in Wunsiedel: Sie ist eingebunden in die regionale Wirtschaft. In der Gegend um das oberfränkische Wunsiedel stehen viele Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen, in denen grüner Strom entsteht. Produzieren die Anlagen etwa an sonnigen Tagen mehr Strom, als sie einspeisen können, kommt der Elektrolyseur ins Spiel und stellt Wasserstoff her. Die Wärme, die bei dem Prozess nebenbei entsteht, nutzen regionale Unternehmen etwa für Trocknungsprozesse.

Das Modell Wunsiedel soll, wenn es nach der Staatsregierung geht, zum Vorbild für ganz Bayern werden. 50 Elektrolyseure will die Staatsregierung fördern, mit 150 Millionen Euro soll eine "eigene heimische Wasserstoffproduktion" entstehen, heißt es von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Doch was bringen 50 Elektrolyseure in Bayern überhaupt? Und welche Probleme gibt es? Die wichtigsten Antworten.