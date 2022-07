Bayerns Verkehrsminister: Bund steht hinter zweiter Stammstrecke

Die Stimmung nach dem Treffen von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist gut. Bernreiter spricht von einer entspannten Gesprächsatmosphäre und fühlt sich nach dem Gespräch bestätigt. Die Reise nach Berlin hat sich für ihn gelohnt, denn der Bund habe sich klar zu seiner Zusicherung bekannt, die Finanzierung der Baukosten mit 60 Prozent zu übernehmen. Bayern, so Bernreiter, werde sich wie ausgemacht mit 40 Prozent beteiligen.

Finale Kosten für die Stammstrecke noch unklar

Das Problem: Niemand weiß, wie teuer das ganze Stammstreckenprojekt am Ende tatsächlich wird, in welche Milliardenhöhen es noch klettern könnte. Berechnungen aus Bernreiters Ministerium haben ergeben, dass der Bau mindestens 7,2 Milliarden Euro verschlingen wird. Eine Dauerbaustelle, die nicht nur immer teurer wird, sondern sich auch ewig hinzieht. Die Fertigstellung der zweiten S-Bahn-Röhre unter Münchens Innenstadt ist in den vergangenen Jahren immer weiter nach hinten gerückt. Mittlerweile ist das Jahr 2037 im Gespräch. Der erste Spatenstich für die zweite Stammstrecke war 2017, vor fünf Jahren.

Bahn-Gutachten für Herbst erwartet

Bernreiter stellt im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk klar, dass der Ball jetzt im Feld der Bahn liegt. Die Bahn ist formal betrachtet verantwortlich für das Bauprojekt. Ein Gutachten des Konzerns soll im Herbst vorgestellt werden, mit konkreten Zahlen und einem Zeitplan. Erst, wenn die Bahn-Analyse auf dem Tisch liegt, wird wohl mehr Klarheit herrschen, wie teuer das ganze Stammstreckenprojekt am Ende tatsächlich wird.

Knackpunkt bei den Gesprächen zwischen Bernreiter und Bundesverkehrsminister Wissing dürfte auch die Frage nach dem Nutzen-Kosten-Verhältnis gewesen sein. Ziel bei so einem Projekt ist es, dass der Nutzen die Kosten überwiegt. Bernreiter ist nach dem Gespräch mit Wissing aber sehr zuversichtlich: "Der Bundesminister hat auch zugesagt, sollte das Nutzen-Kosten-Verhältnis unter eins sein, gilt das Tragfähigkeitsprinzip. Auch dann wird der Bund weiterhin mitzahlen." Aus dem Bundesverkehrsministerium gibt es für so eine Zusage bislang keine Bestätigung, allerdings auch keinen Widerspruch.

Bernreiter: Keine Alternative zu zweiter Stammstrecke

Für Bernreiter ist eines völlig klar, dass es keine Alternative zum Bau der zweiten Stammstrecke gibt. Jedes Jahr würden rund 25.000 Menschen neu nach München ziehen. Ins Umland gebe es pro Jahr mehr als 40.000 neue Zuzüge. Der Druck ist groß, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und leistungsfähiger zu machen. Einen Baustopp der zweiten Stammstrecke schließt Bernreiter kategorisch aus. Man habe schon rund eine Milliarde Euro verbaut. Ein Rückbau des Tunnels würde rund zwei Milliarden Euro kosten. Bernreiter sagt: "Wir wollen das zum Erfolg führen."