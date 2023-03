Bayerns Verfassungsrichter sollen über Radentscheid entscheiden

Der bayerische Verfassungsgerichtshof soll entscheiden, wie es mit dem Volksbegehren "Radentscheid Bayern" weitergeht – weil das bayerische Innenministerium juristische Zweifel angemeldet hat. Für seine Entscheidung hat das Gericht bis zu drei Monate Zeit.

"Der Gesetzentwurf zielt vor allem auf den Neu-, Um und Ausbau sowie die Sanierung von Radwegen ab", erläuterte das Innenministerium in einer Mitteilung. Dafür müsste der Staat "erhebliche Haushaltsmittel" zur Verfügung stellen. Daher sei das beantragte Volksbegehren mit Artikel 73 der Bayerischen Verfassung unvereinbar, wonach über den Staatshaushalt kein Volksentscheid stattfindet. "Darüber hinaus hat der Landesgesetzgeber für einzelne Regelungen, die den Bereich des Straßenverkehrsrechts betreffen, keine Gesetzgebungsbefugnis."

"Radentscheid Bayern": Viermal mehr Unterschriften als benötigt

Nach der Übergabe der Unterschriften Ende Januar hatte das Ministerium sechs Wochen Zeit, die gesetzlichen Voraussetzungen zu prüfen. Für den Antrag wären eigentlich nur 25.000 Unterzeichner nötig gewesen – am Schluss waren es mehr als viermal so viele. Sollte der Verfassungsgerichtshof das Volksbegehren doch zulassen, würde im nächsten Schritt eine 14-tägige Eintragungsfrist festgelegt. Innerhalb dieses Zeitraums müssten dann mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten in Rathäusern & Co das Volksbegehren unterschreiben.

Federführend für das Radl-Volksbegehren sind der Fahrradclub ADFC sowie der Verkehrsclub Deutschland. Unterstützt werden sie unter anderem vom Bund Naturschutz sowie den Grünen, SPD, ÖDP, Linken und Volt. Die wichtigste Forderung: Bis 2030 soll der Fahrrad-Anteil am Gesamtverkehr 25 Prozent betragen. Außerdem soll das Tempo beim Radwegebau erhöht werden.