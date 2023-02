Bayerns Unikliniken erhalten Millionensummen für Krebsforschung

Vier bayerische Unikliniken erhalten in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel für die Krebsforschung. Wie das Bundesforschungsministerium und das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) mitteilen, soll im Freistaat erstmals ein Standort des "Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen" (NCT) entstehen. Der Standort soll im Verbund an den folgenden Unikliniken gleichzeitig entstehen: Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg.

Jährlich bis zu 14,5 Millionen Euro Fördermittel

Die Koordination des bayerischen Forschungsverbundes soll an der Uniklinik Würzburg erfolgen. Nach Angaben der Klinik will das Bundesministerium für Bildung und Forschung jährlich bis zu 14,5 Millionen Euro für die gemeinsame Krebsforschung zur Verfügung stellen.

Beim Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Deutschen Krebsforschungszentrum, Universitätskliniken und weiteren Forschungspartnern an verschiedenen Standorten in Deutschland. Ziel ist es, die klinische Krebsforschung voranzubringen und die Behandlungsergebnisse von Krebspatienten zu verbessern.

Bislang verfügte das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen über Standorte in Heidelberg und Dresden. Neben dem bayerischen Verbund sollen nach Angaben des Ministeriums nun auch Standorte in Berlin, Tübingen/Stuttgart-Ulm und Essen/Köln entstehen.

Kliniken hoffen auf neue Professuren

Die Entscheidung für den neuen bayerischen Standort hatte sich bereits seit 2020 angebahnt, heißt von der Uniklinik Würzburg. Nun sei der neue Standort des nationalen Tumorzentrums beschlossene Sache. Die Uniklinik Würzburg hofft, dass durch die zusätzlichen Fördergelder neue Professuren finanziert werden können. Außerdem sollen neue Nachwuchsgruppen entstehen, die beispielsweise im Bereich der Immuntherapie forschen.

"Hiervon werden nun vor allem auch die Patientinnen und Patienten in der ländlichen Region profitieren", wird Professor Hermann Einsele, Hämatologe und Onkologe an der Uniklinik Würzburg, in einer Mitteilung zitiert. Die Auszeichnung zeige: Hochklassige Forschung sei "auch abseits der großen Metropolregionen möglich".

Mit Informationen der Katholischen Nachrichten Agentur (KNA)