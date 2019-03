Bayerns Taxifahrer kündigen Proteste an

Die Taxi-Branche wehrt sich schon seit Längerem gegen die geplante Öffnung des Fahrdienstmarktes. Für Mittwoch haben nun die bayerischen Taxi-Unternehmen Proteste angekündigt:

"Ab 10.00 Uhr übernehmen die Taxizentralen in München keine Aufträge mehr." Deutscher Taxi- und Mietwagenverband BZP

Protestaktionen in München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg

Der Verband kündigte auch Aktionen in Nürnberg, Augsburg und Regensburg an. In München wollen die Taxifahrer zudem vor der Staatskanzlei demonstrieren. "Wir wollen der Politik zeigen, dass wir schnell sind und viele und laut", so der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband weiter.

Angst um berufliche Existenz

Hintergrund der Proteste: Die Taxifahrer befürchten für viele ihrer Unternehmen das Aus, wenn die beabsichtigten Lockerungen Realität würden. Die schwarz-rote Koalition in Berlin will die Personenbeförderung liberalisieren. Dadurch könnten Beschränkungen wegfallen, die bisher noch etwa für Anbieter wie Uber gelten.

Gegen Konkurrenz durch Uber & Co.

Eine der geplanten Änderungen: Die sogenannte Rückkehrpflicht soll für die Konkurrenz nicht mehr gelten. Bisher müssen diese Dienste nach einer Fahrt an ihren Hauptstandort zurückkehren. Fällt das nun weg, dürften sie – genau wie Taxis – weiter auf den Straßen auf weitere Aufträge warten und Kunden unterwegs suchen.

Zwar soll es die Möglichkeit geben, bestimmte Bereiche zum Beispiel rund um Bahnhöfe oder Flughäfen auszuschließen, doch daran zweifeln die Taxifahrer. Sie wehren sich gegen die zusätzliche Konkurrenz.