Bayerns Tagespflegeheime dürfen wieder mehr Gäste betreuen

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat mit Wirkung zum 14. August die Regelung so geändert, dass die Tagespflege beim Infektionsschutz nicht mehr nach den gleichen Bestimmungen wie der Einzelhandel behandelt wird. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die Tagespflege nur einen Kunden pro zehn Quadratmeter Fläche betreuen durfte. Dadurch konnten viele Einrichtungen im Bereich Tagespflege in Bayern teilweise nur etwa die Hälfte ihrer Plätze anbieten.

Sinkende Einnahmen durch Unterbelegung

Das Problem für die Träger: Die Fixkosten in den Heimen blieben gleich, die Einnahmen durch die Unterbelegung gingen aber runter. Die Sorgen der Tagespflege formulierte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ende Juli in einem Brief an Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Darin war von katastrophalen Auswirkungen für die Betreuten und ihre Angehörigen die Rede, sollten die bayernweit 70 Tagespflegeeinrichtungen der AWO dauerhaft unterbelegt sein.

"Exorbitante Preissteigerungen" als Folge

Die Mindereinnahmen werden zwar durch den Pflegerettungsschirm der Bundesregierung ausgeglichen, doch der läuft Ende September aus. Da es für die Zeit danach bislang keine politische Lösung gab und zeitgleich die Corona-Zahlen bayernweit wieder steigen, befürchtete die AWO eine langfristige Unterbelegung. Das könne sich der Verband nicht leisten, daher hätte man ernsthaft über "exorbitante Preissteigerungen" für die Kunden nachdenken müssen.

Marion Tost, Vorständin im AWO-Zentrum Bayreuth, sagte dem BR, dass im Bayreuther Haus zurzeit acht von zwölf Plätzen belegt seien. Also hätten bei gleichbleibender Gesetzeslage die Mindereinnahmen durch die nicht belegten vier Plätze dauerhaft an die bestehenden acht Kunden umgelegt werden müssen. "Das will niemand. Das wären Preiserhöhungen von 30 bis 40 Prozent." Oder anders ausgedrückt: zwischen 350 und 760 Euro Mehrkosten für die Kunden.

Lange Wartelisten in vielen Heimen

Laut einer Sprecherin kommen derzeit nur zehn Prozent der Tageseinrichtungen ohne Einschränkungen bei ihrer Belegung aus. Fast ein Drittel aller verfügbaren Plätze in Bayern seien demnach nicht belegt. Dabei sind die Wartelisten in vielen Heimen lang. Zahlreiche Menschen möchten ihre Angehörigen zeitweise in Tagespflegeeinrichtungen geben.

Die, die einen Platz haben, sind froh darüber. Wie Monika Maisel-Stühle, die jeden Mittwoch von ihrem Sohn ins Bayreuther Heim gebracht wird, das sich um leicht demenzkranke Menschen kümmert. Sie schwärmt von der Einrichtung: "Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin. Hier fühlt man sich so wohl." Neben Singen stehe auch Yoga, Gymnastik oder Gedächtnistraining auf dem Programm. Sohn Frank Maisel, bei dem Maisel-Stühle lebt, freut sich ebenfalls und will die Einrichtung nicht missen: "Es berührt mich. Wenn sie wieder nach Hause kommt, ist sie so euphorisch." Im Tagespflegeheim habe sie Kontakt zu ihrer Generation und zu ihren Themen. "Es beflügelt sie, körperlich und geistig."

Auch Verbesserung beim Transport

Alle Beteiligten, Kunden wie Träger, dürften froh sein, dass das Bayerische Gesundheitsministerium den Bereich Tagespflege ab 14. August von den strengen Auflagen befreit. Der Beschluss des Ministeriums regelt auch den Transport. So muss bei Fahrdiensten nicht mehr ein Platz freigehalten werden, das Tragen einer FFP2-Maske reicht ab jetzt aus. Dadurch können mehrere Personen gleichzeitig befördert werden.

In den Einrichtungen sollen Gäste einen Mundschutz tragen, es muss jedoch keine FFP2-Maske sein. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern soll trotzdem eingehalten werden. Die Impfquote steht bei den Gästen der Tagespflegeeinrichtungen laut AWO bei 94 Prozent, die der Mitarbeitenden bei rund 85 Prozent.