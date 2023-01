Bayerns Tafeln am Limit: Weniger Lebensmittel und Aufnahmestopps

Die Tafel Kulmbach ist am Rand ihrer Kapazitäten und hat einen Aufnahmestopp verhängt. Wie die Vereinsvorsitzende Elfriede Höhn auf BR-Anfrage mitteilte, können seit Montag keine Neukunden mehr aufgenommen werden.

Weniger Lebensmittelspenden für die Tafel

Zur Begründung sagte sie, die stetig wachsende Zahl der Kunden sei nicht mehr zu stemmen, die ehrenamtlichen Mitarbeiter seien am Ende ihrer Leistungskraft. Außerdem hätte die Kulmbacher Tafel keine weiteren räumlichen Kapazitäten. "Weil die Supermärkte anders kalkulieren, geht die Menge der Lebensmittelspenden für die Tafel zurück", ergänzt Höhn.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sei die Zahl der Tafel-Kunden bayernweit enorm gestiegen, bestätigt auch der Vorsitzende des Landesverbands der Tafeln in Bayern, Peter Zilles, dem BR. Die 174 Tafeln gehen unterschiedlich mit dieser Herausforderung um.

Kulmbach: 40 Ehrenamtliche für 700 Kunden pro Woche

Manche, so wie Kulmbach, reagieren mit einem vorübergehenden Aufnahmestopp für Neukunden. Andere, so wie die Tafel in Bayreuth, haben die Ausgabezeiten reduziert. War es bis vor wenigen Monaten möglich, einmal pro Woche bei der Tafel Lebensmittel abzuholen, geht es nun nur noch alle zwei Wochen. "Das funktioniert gut", sagt Peter Zilles, "und wird von den Kunden akzeptiert.

Die Tafel Kulmbach versorgt pro Woche rund 700 Kunden. 40 Menschen arbeiten ehrenamtlich mit. Der Verein sammelt, so wie alle Tafeln in Bayern, nicht verkaufte Lebensmittel bei zahlreichen Spendern in der Region ein und gibt diese für einen geringen symbolischen Betrag an Menschen mit niedrigem Einkommen ab. Manche Privatleute bringen zusätzlich nicht verbrauchte, aber genießbare Lebensmittel zu den Ausgabestellen.

Obwohl es schon viel Unterstützung für die Kulmbacher Tafel gibt, reicht sie nicht aus, um den Betrieb normal weiterzuführen. Die Vereinsvorsitzende Elfriede Höhn wünscht sich grundsätzlich von Stadt und Landkreis Kulmbach mehr Identifikation mit der Tafel. Angesichts der gestiegenen Energiepreise sei auch mehr finanzieller Support wichtig, so Höhn.

Tafeln sind auf Geldspenden angewiesen

Die Tafeln als nicht-staatliche Einrichtungen sind auf Geldspenden und soziales Engagement angewiesen. "Die Tafeln können nicht die Verpflichtung eingehen, jeden aufzunehmen und in ausreichendem Maße zu versorgen", betont Peter Zilles. In Krisenzeiten wie diesen brauchen die Unterstützer aber selbst mehr Unterstützung. Doch um die Situation langfristig zu entschärfen, hilft laut Zilles nur eines: "Frieden in der Ukraine."