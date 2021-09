Bayerns Sterbezahlen im Juli 2021 ähnlich wie vor der Pandemie

Betrachtet man nur die Zahlen des Landkreises Haßberge ist die Sache eindeutig. Laut der aktuellen "Sonderauswertung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sterblichkeit in Bayern" liegt die Sterberate in dem unterfränkischen Landkreis deutlich über dem Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie. 40 Prozent mehr Sterbefälle hat es dort im Juli 2021 gegeben. Schippert man den Main jedoch nur ein paar dutzend Kilometer hinunter, zeigt sich ein ganz anderes Bild: Im Landkreis Miltenberg gab es im Juli 2021 sogar rund 22 Prozent weniger Sterbefälle als in den Jahren 2016 bis 2019.

Sterbefallzahlen lassen verschiedene Interpretationen zu

Die beiden Beispiele zeigen: Statistik bedarf Interpretationen – und die aktuellen Zahlen zur Übersterblichkeit lassen diesen Spielraum zu. Für den April 2020 hatte das Statistische Landesamt noch fast 22 Prozent mehr Todesfälle gemeldet. Rund eineinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie verkündete das Amt: "Die Auswertung aktueller vorläufiger Daten zeigt, dass sich die Zahl Verstorbener im Freistaat im Juli 2021 insgesamt auf ähnlichem Niveau bewegt wie in den Jahren 2016 bis 2019."

In nackten Zahlen heißt das: Nach derzeitigem Datenstand verstarben im Juli 2021 in Bayern 10.647 Personen. Im Juli-Schnitt der Jahre 2016 bis 2019 waren es 10.441. Zum Vergleich: Auch im ersten Corona-Sommer waren mit 10.631 kaum mehr Personen gestorben als in den Jahren davor. 2020 war der April ein Ausreißer-Monat. Danach pendelten sich die Zahlen wieder ein – bis die dritte Welle nach Deutschland kam.

Dritte Welle eindeutig an Sterbezahlen ablesbar

Die Übersterblichkeit in den Monaten vom November 2020 bis Februar 2021 ist signifikant. Ihren Höhepunkt erreichte sie im Dezember mit insgesamt 35,2 Prozent mehr Todesfällen als in den Jahren vor der Pandemie. Bei den Seniorinnen und Senioren über 80 lag dieser Wert sogar fast bei 50 Prozent. Der Plan, die ältesten Menschen der Bevölkerung vor dem Virus zu schützen, ist in dieser Phase gnadenlos gescheitert.

Gesunkene Sterbefallzahl Zeichen erfolgreicher Impfstrategie?

Im Februar dieses Jahres kam dann die Impfkampagne ins Rollen und die Zahlen sanken mit einem Schlag. Das dürfte die Bundesregierung als klares Indiz für den Erfolg der Corona-Impfungen werten. Allein zwischen Januar und Februar dieses Jahres sank die Übersterblichkeit bei den Ältesten um rund 32 Prozent. Im März 2021, als die Bewohner der Pflegeeinrichtungen über einen vollen Impfschutz verfügten, gab es in dieser Gruppe sogar weniger Todesfälle als in den Jahren vor Corona.

Beim jüngsten Teil der Bevölkerung ist während der gesamten Pandemie-Zeit lediglich im Dezember ein signifikantes Plus von sechs Prozent Übersterblichkeit aus den Zahlen zu lesen. Wobei das Landesamt für Statistik alle zwischen null und 59 Jahren in einen Topf wirft. Bei der zweiten Gruppe, den 60 bis 79-Jährigen, sind im Dezember 20 Prozent mehr gestorben. Doch auch hier zeigt die Kurve ab Januar steil nach unten.

Übersterblichkeit: Regional große Unterschiede

Und die Zahlen schwanken nicht nur nach Monat und Altersgruppe, die regionalen Unterschiede in Bayern sind weiter enorm: Während die Sterbefallzahl in der kreisfreien Stadt Schwabach im Juli 2021 über 27 Prozent unter dem Durchschnittswert der Vorjahre liegt, weisen die Landkreise Weilheim-Schongau (+29 Prozent), Cham (+27 Prozent) sowie die Stadt Würzburg (+26 Prozent) deutlich höhere Werte auf. Damit ist klar, ihre Daten wird jede kreisfreie Stadt sowie jedes Landratsamt für sich selbst im Detail auswerten müssen.