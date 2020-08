Bayerns starke Frauen: Vanessa Weber mischt Werkzeugbranche auf

Ein Biergartenbesuch mit ihrem Vater hat sozusagen ihr Leben verändert. Vanessa Weber aus Aschaffenburg erinnert sich noch ganz genau an diesen Moment: "Ich saß gerade vor meinem Hähnchen mit Pommes, wollte mir gerade die Pommes in den Mund stecken und da fragt mich mein Vater: Vanessa, willst du die Firma übernehmen?". Vanessa Weber war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 18 Jahre alt. Anstatt also mit Gleichaltrigen feiern zu gehen, stieg die junge Frau in den Familienbetrieb ein.

Vater übernahm die Werkzeugfirma ebenfalls in jungen Jahren

Ihr Vater, Jürgen Weber, war seiner Zeit in fast der gleichen Situation. Weil sein Vater damals überraschend gestorben war, übernahm er sogar mit 17 Jahren den Familienbetrieb und leitete ihn 40 Jahre lang. Doch weil Jürgen Weber gesundheitlich angeschlagen war, musste er eine Entscheidung treffen: Den Familienbetrieb verkaufen oder ihn an seine 18-jährige Tochter übergeben.

"Jeder hat mich gewarnt"

"Jeder hat mich gewarnt, einer 18-Jährigen, also fast einem Kind die Firma schon mit 100 Prozent zu übergeben. Aber ich hatte das Vertrauen damals und auch heute noch und bin stolz auf meine Tochter", sagt Jürgen Weber nun knapp 20 Jahre nachdem er die Firma überschrieben hat. Auch dieses Vertrauen und der Rückhalt ihrer Familie machte Vanessa Weber ihre Entscheidung, ihr "Ja" zum Familienbetrieb leicht. Aber für die Powerfrau ist immer auch die richtige Einstellung entscheidend.

"Wenn man das jetzt als Bürde empfindet, dann ist es auch schwer zu tragen. Wenn man es aber jetzt als Chance sieht, sich zu entwickeln und wachsen zu können, dann ist es gar nicht schwer.", Vanessa Weber, Geschäftsführerin einer Werkzeugfirma

Umsatz des Unternehmens seit 20 Jahren vervierfacht

Heute ist Vanessa Weber erfolgreiche Geschäftsführerin der Werkzeugfirma. Den Umsatz des Unternehmens hat die 39-Jährige mittlerweile vervierfacht und auch personell wurde aufgestockt: Statt anfangs neun Mitarbeitern sind nun 26 Mitarbeiter in der Firma beschäftigt, darunter auch Vanessa Webers jüngerer Bruder. An konkrete Zweifel oder Rückschläge in ihrer Laufbahn als Geschäftsführerin kann sich die Powerfrau nicht erinnern. Zwar gab es hin und wieder den Fall, dass ihr die Kompetenz in dieser Männerbranche nicht zugetraut wurde. "Aber generell werde ich lieber unterschätzt als überschätzt".

Aller Anfang ist schwer

Gerade einmal volljährig eine Firma übernehmen und dann auch noch in einer eigentlichen Männerbranche – das war für Vanessa Weber zwar nicht immer leicht, sie nahm und nimmt es aber gelassen: "Ich lasse mich nicht rumschubsen und auch nicht von meinem Weg abbringen, sondern habe ein gesundes Selbstbewusstsein". Das war vielleicht auch der Grund, warum ihr erster geschäftlicher Termin in den USA so erfolgreich war.

Über eine Bekannte entstand der Kontakt zu einer Firma in den USA. Mit Schulenglisch und ihrem Vater, der die Sprache gar nicht beherrschte, reiste sie also dorthin und versuchte, sechs CEOs, also Geschäftsführer, für eine Kooperation zu gewinnen. "Ich habe dann eine halbe Stunde gekämpft, dann haben sie mir Fragen gestellt, natürlich in technischem Englisch. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was Gewindebohrer auf Englisch heißt – ich wusste es damals nicht". Dennoch: Der Auftritt überzeugte und so zog Vanessa Weber als junge Frau eine große Kooperation für die Firma an Land.

Engagement für Nachhaltigkeit, Nachwuchs und Nachfolge

Vanessa Weber liegen aber auch außerhalb des Familienbetriebs viele Themen am Herzen. Sie hat sich der Stiftung "Plant for the Planet" angeschlossen und möchte so Kinder und Jugendliche in ihrer Region für Nachhaltigkeit sensibilisieren. Im vergangenen Jahr hat sie so in Aschaffenburg 12.000 Bäume gepflanzt und auch in diesem Jahr, trotz Corona, 12.000 Euro Spenden gesammelt.

Außerdem ist Vanessa Weber eine gefragte Keynote-Speakerin, besonders für die Themen Nachfolge, Marketing oder Personal Branding. Außerdem unterstützt und coacht sie junge Unternehmer und regionale Start-Ups.

Vanessa Weber wuchs im Familienbetrieb auf

Eine weitere Besonderheit: Vanessa Weber ist nicht nur mit, sondern im Familienbetrieb aufgewachsen. Die Wohnung der Eltern und auch der Großeltern befand sich direkt über dem Aschaffenburger Werkzeug-Geschäft. Vor zwei Jahren sind die Eltern dann in ein Haus wenige Straßen weiter gezogen und die alte Wohnung wurde in neue Firmenräume umgebaut: So wurde etwa das ehemalige Wohnzimmer zum Besprechungsraum oder das ehemalige Elternschlafzimmer zu Vanessa Webers neuem Büro.

Geschäftsführerin anfangs nicht ihr Traumberuf

Eigentlich hatte Vanessa Weber überlegt, Künstlerin oder Malerin zu werden. Auch heute noch malt sie leidenschaftlich gerne, eines ihrer Bilder ist auch in den Firmenräumen aufgehängt. Sie machte also ein Praktikum bei einer Werbeagentur. "Da musste ich dann für eine Bikini-Werbung von einer Frau die Orangenhaut wegretuschieren und habe dann gemerkt: Das ist jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hab", erzählt Vanessa Weber. Also machte sie eine Lehre zur Groß- und Außenhandelskauffrau und stieg in den Familienbetrieb ein. Diese durchaus mutige Entscheidung hat sie bis heute nicht bereut.