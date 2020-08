Bayerns starke Frauen: Die schwäbische Golferin Jennifer Sräga

Wer "Golf" hört, der denkt vielleicht an ältere, eher dickbäuchige Männer, die in Khakihosen über den Golfplatz schleichen. Davon ist Jennifer Sräga das genaue Gegenteil: Die junge Frau aus Senden im Landkreis Neu-Ulm ist kleinwüchsig, hört gerne Musik auf der Runde und schert sich auch sonst wenig um die eingestaubten Konventionen auf dem Golfplatz.

Erfolgreich ist sie noch dazu: Mit 20 Jahren stehen bereits die Titel als bayerische, deutsche, österreichische Meisterin und Vize-Europameisterin der Golfer mit Behinderung auf ihrer Visitenkarte.

Golf als Familiensport

Zum Golf gekommen ist die nur 127,5 Zentimeter große Sportlerin durch ihre Familie. Auf den halben Zentimeter legt sie, mit einem Schmunzeln im Gesicht, übrigens Wert.

Die Eltern Sonja und Uwe - beide Physiotherapeuten - hatten einen Sport gesucht, den die ganze Familie gemeinsam betreiben kann. Ihre Wahl fiel aufs Golfen, was sich schnell als Glückstreffer herausstellte. Denn nicht nur Jenny, auch ihre zwei Jahre ältere Schwester Steffi entpuppte sich als echtes Talent.

Die Schwester war anfangs erfolgreicher

In der Anfangszeit war die Steffi sogar besser als die Schwester und schlug wegen der längeren Hebel länger und weiter. Keine leichte Zeit für Jenny, die Golfen deshalb am Anfang nicht sonderlich mochte. Es wurmte sie, wenn sie den Ball gut traf, er aber deutlich kürzer flog als bei ihrer Schwester, aber wenn dann das kurze Spiel dazu kam, passte auch der Score und dann hat es auch geklappt.

Die Schwester als Trainingspartnerin

Mittlerweile haben beide Sräga-Schwestern ein niedriges, einstelliges Handicap – das Qualitätsmerkmal für sehr gute Golfer. Da die beiden auch beste Freundinnen und Trainingspartnerinnen sind, gehen sie oft gemeinsam auf die Runde und liefern sich regelmäßig kleine Wettspiele. Dabei hören – wenn niemand vor und hinter ihnen ist – auch immer laut Musik auf der Runde: "Das macht einfach mehr Spaß."

Highlight Solheim Cup

Jennifer hat sich mit ihrem Erfolgen längst einen Namen gemacht und wird zu internationalen Turnieren und Meisterschaften eingeladen. Highlight der letzten Saison war der Abschlag als Gast beim Solheim Cup, dem traditionsreichen Kontinental-Vergleich zwischen den besten Golferinnen aus Europa und Nordamerika.

In Gleneagles, einem weltberühmten Golfplatz in Schottland, durfte Jenny als Gast einige Löcher absolvieren. Von der Atmosphäre mit den vielen Tausend Zuschauern schwärmt sie bis heute. Während Golf eigentlich ein ruhiger Sport sei, wo die Zuschauer leise sein müssen, wenn die Spieler schlagen, ist der Solheim Cup ein großes Event mit viel Stimmung:

"Da ist es einfach cool, wenn so eine Riesen-Geräuschkulisse hinter einem ist und man abschlägt. Mega! Das möchte ich gerne noch mal machen." Jennifer Sräga, Golferin

Training statt Turniere wegen Corona

In diesem Sommer sind Turniere allerdings sehr rar. Aktuell stehen wegen Corona nur zwei internationale Turniere in Tschechien in Jennys Turnierkalender. Stattdessen "klopft" sie zusammen mit ihrem Trainer Florian Mödl viele tausend Bälle auf der Driving-Range des GC Donau-Riss.

Golf keine paralympische Disziplin

Für ihr großes Ziel "Olympia" braucht Jennifer Sräga allerdings mehr als gute Drives und Glück beim Putten, sie hat es nicht selbst in der Hand. Denn anders als in anderen Sportarten ist Golfen derzeit nicht im paralympischen Programm.