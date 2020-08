Bayerns starke Frauen: Anita Augspurg, die Frau gegen Hitler

München in der Prinzregentenzeit. Frauen haben in der Öffentlichkeit nichts zu sagen. Aber - es rumort. Einige Frauenrechtlerinnen begehren auf. Sie pochen auf mehr politische Rechte. Die Männer sind verunsichert.

Über Nacht Stadtgespräch

Zwei betuchte Frauen ziehen in diesen Zeiten ein Foto-Atelier in München auf. Ein Haus mit einer vogelwilden Jugendstil-Fassade dran. Anita Augspurg und ihre Lebensgefährtin Sophia Goudstikker sind über Nacht Stadtgespräch. Sie laufen in schlichten Reformkleidern herum und tragen ihr Haar in Bubi-Kopf-Manier.

Susanne Kinnebrock, Professorin an der Universität Augsburg hat eine Monographie über Anita Augspurg verfasst:

"Wenn man sich die Situation für Frauen, diese Stimmlosigkeit, vor Augen führt, und dann merkt: Sie baut das wildeste Jugendstilgebäude von ganz München und alles schreit und alle reden über diese seltsamen Frauen, die das seltsame Haus da gebaut haben, da hat sie Aufmerksamkeit, ja!" Susanne Kinnebrock, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Augsburg

Eine Influencerin der damaligen Zeit

Anita Augspurg wäre heutzutage eine Bloggerin. Eine Influencerin. Als Pazifistin kämpft sie für internationale Gesetze zur Verhinderung von Kriegen und in diversen Frauenvereinen für die radikale Gleichberechtigung der Geschlechter - und zwar in allen Lebenslagen, nicht nur beim Wahlrecht.

Manchen Frauenrechtlerinnen und Liberalen ihrer Zeit ist sie damit zu radikal. Nur eines ist sie nicht, stellt Susanne Kinnebrock fest, nämlich verbissen. Ganz im Gegenteil. Anita Augspurg hat Humor:

"In privaten Briefen schreibt sie über Helene Lange, die sehr konservative Frauenrechtlerin, immer als die fromme Helene. Und, was ich immer wunderbar finde, wenn sie sich entschuldigt für irgendwas und sie schreibt: 'Wie konnten sie glauben, dass ich alter Raufbold, diese Gelegenheit auslassen konnte'. Sie macht einfach klar: Ok, sie ist halt ein Raufbold." Susanne Kinnebrock, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Augsburg

Erst Schauspielerin, dann Juristin

Die "Raufboldin" entstammt einer betuchten Anwalts-Familie in Verden, in Niedersachsen. Anita Augspurg lässt sich zunächst zur Schauspielerin ausbilden. Diesen Beruf übt sie allerdings nur kurze Zeit und mit mäßigem Erfolg aus. Sie wendet sich der Jurisprudenz zu. Vom Vater lernt sie das juristische Handwerk:

"Am Anfang hat sie auch durchaus erwogen, Anwältin zu werden. Allerdings in den USA, weil sie hier in Deutschland zu der Zeit keine Zulassung bekommen hätte." Susanne Kinnebrock, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Augsburg

Doktortitel, um Männern den Schneid abzukaufen

Die zweitbeste Lösung für eine Frau ist die Schweiz. In Zürich erwirbt Anita Augspurg den Doktor-Titel der Jurisprudenz. Und kehrt als erste promovierte Juristin des deutschen Kaiserreichs zurück. Sie übt den Beruf nie aus, sondern benutzt ihren Doktor-Titel als Kompetenz-Nachweis, um sich in der damaligen Männerwelt durchzusetzen.

Augspurg schreibt weder Bücher noch Manifeste, sondern äußert sich nur in Flugblättern, Zeitungsartikeln und in Reden auf Frauenversammlungen. Es gibt auch keinen "Nachlass Anita Augspurg". Vielleicht ein Grund, warum sie heute nur noch Insidern bekannt ist.

Aus der kargen Quellenlage hat Susanne Kinnerock aber herausgefiltert, dass Anita Augspurg kompromisslos gewesen sein muss - nicht nur, wenn es um Frauenrechte geht:

"Eigentlich wurde im deutschen Pazifismus sowas wie Verteidigungskrieg nicht angerührt. Das heißt, die absolute Gewaltfreiheit war sozusagen nicht das, was in der damaligen Zeit gefordert wurde. Das aber fordert sie." Susanne Kinnebrock, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Augsburg

Augspurg fordert die Ausweisung Hitlers

Anita Augspurgs große Zeit war im Kaiserreich der Jahrhundertwende. Hier hatte sie ihr Publikum. Nach dem Ersten Weltkrieg sinkt ihr Stern. Vergeblich kämpft sie gegen die "Notverordnungs-Artikel" in der Weimarer Reichs-Verfassung. Adolf Hitler wird diesen sogenannten "Notstandparagraphen" später als Legitimation für die totale Machtergreifung missbrauchen.

Augspurg fordert schon 1923 die Ausweisung des Österreichers. Ebenfalls vergeblich:

"Wenn man fragt: Was hat sie erreicht? Dann ist die Bilanz sehr ernüchternd. Aber, wenn man sich sagt, was hat sie visionär entwickelt und was hat sich in 100 Jahren dann doch stabilisiert – dann ist die Bilanz beachtlich." Susanne Kinnebrock, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Augsburg

Als Hitler die Macht an sich reißt, halten sich Anita Augspurg und ihre damalige Lebensgefährtin Lida Gustava Heymann gerade in Zürich auf. Es wird ihr Exil. Umsorgt von anderen Frauenrechtlerinnen stirbt Anita Augspurg am 20.Dezember 1943. Verarmt und zutiefst deprimiert.