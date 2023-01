Bayerns Städte beseitigen so viel Silvester-Müll wie noch nie

Kein schöner Start ins neue Jahr: Nach der Silvesternacht haben sich rekordverdächtige Müllberge in nahezu allen bayerischen Großstädten aufgetürmt.

In Nürnberg sammelte die Stadt rund 25 Tonnen an alten Böllern, Raketen und Flaschen von den Straßen und Plätzen, wie eine Sprecherin der Stadt am Dienstag sagte. So viel sei in den vorigen Jahren nie angefallen. Zum Jahreswechsel 2019/2020 seien es rund 18 Tonnen Silvestermüll gewesen, in den Jahren davor jeweils etwa 20.

Mildes Wetter als ein Grund für die Müllmenge

Als Grund für die gestiegene Müllmenge sieht die Sprecherin das äußerst milde Wetter zum Jahreswechsel. Bei eisigen Temperaturen werde eher weniger geböllert. Zudem geht die Stadt von einem gewissen Nachholeffekt aus. Für die beiden vorigen Jahreswechsel mit Corona-Einschränkungen gebe es keine Zahlen zum Müllaufkommen.

In München waren es laut zuständigem Baureferat 47 Tonnen Silvestermüll, die seit dem Neujahrstag eingesammelt werden mussten - rund 15 Tonnen mehr als im Vorjahr. Begonnen haben die Aufräumarbeiten bereits in der Silvesternacht, eine knappe halbe Stunde nach Mitternacht. Rund 200 Mitarbeitende waren dafür im Einsatz, doch fertig aufgeräumt ist noch lange nicht. Ein Grund: Die 1.300 Grünanlagen der Landeshauptstadt müssen aufwendig gesäubert werden.

Aufräumen in den Grünanlagen per Hand

Die Stadtgärtnerinnen und Gärtner arbeiten "mit Hochdruck daran, dass die Gesamtfläche von über 2.400 Hektar baldmöglichst wieder in einem sauberen Zustand sind", so die Stadt. Dabei würden zunächst die Wege gesichert und Glasscherben beseitigt, danach die anderen Flächen gereinigt. Auf Wiesen- und Beetflächen und zwischen Gehölzen müsse der Müll in Handarbeit entfernt werden.

Mehr als doppelt so viel Müll in Augsburg

Auch in Augsburg erreichte der Müllberg zu Silvester rekordverdächtige Ausmaße: Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) hat dieses Jahr am Neujahrstag 61,5 Kubikmeter Müll aufgesammelt und damit deutlich mehr als 2020, im Jahr vor der Corona-Pandemie. 2020 hatte der AWS nach der Silvesternacht 25,5 Kubikmeter Müll eingesammelt.