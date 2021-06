Bayerns Sportvereinen haben 90.000 Mitglieder verloren

Die Zahl der Mitglieder in Sportvereinen ist im vergangenem Jahr in Bayern um 91.409 gesunken. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes bedeutet das im Vergleich zu 2019 ein Minus um 1,9 Prozent.

Abmeldung hauptsächlich von Kindern

Vor allem die Zahl der Kinder unter 14 Jahren sank im Corona-Jahr um fast fünf Prozent (-53 248) auf 1.015.585 Mitglieder. Insgesamt zählten die rund 11.800 (11.815) Sportvereine 4,5 Millionen Mitglieder im Jahr 2020. Auch ihre Zahl sank um 67.

Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik lebten 13.124.737 Menschen im Freistaat. Folglich war jeder Dritte in einem Sportverein. Die 4.480 bayerischen Fußballvereine zählten Ende 2020 dabei erwartungsgemäß mit 1,57 Millionen die meisten Mitglieder. Davon waren 1.344.479 Mitglieder männlich und 227.015 weiblich. Die Zahl der Kinder unter 14 Jahren bezifferte sich innerhalb der Sparte Fußball auf 281.268. Darunter waren 14,3 Prozent Mädchen. Nach Angaben der Bevölkerungsstatistik des Landesamts war jedes sechste Kind in einem Fußballverein. Weitere mitgliederreiche Sparten des BLSV waren im Jahr 2020 Turnen mit 896.669 Personen. Danach folgte die Sparte Tennis, die mit 301.545 sogar einen Zuwachs von 2.284 Neuzugängen verbuchen konnte. Im Skisport waren 279.028 Mitglieder in einem Verein gemeldet.