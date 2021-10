Bayerns SPD-Chef von Brunn verteidigt Klima-Pläne der Ampel

Nach Kritik von Umweltschützern hat SPD-Politiker Florian von Brunn die Klimapläne der Ampel-Parteien verteidigt. "Wir wollen ganz ehrgeizige Klimaschutzpolitik machen, wir bekennen uns ganz klar zum 1,5 Grad-Ziel", sagte der SPD-Landes- und Fraktionschef in Bayern, der in der Arbeitsgruppe Umweltpolitik mit am Verhandlungstisch sitzt, im BR Fernsehen in der BR24 Rundschau.

"Unsinniger Windkraftstopp" in Bayern

Man wolle die Energiewende vorantreiben und die Versorgung von ganz Deutschland, vor allem der Industrie, mit klimaneutralem Strom und Wärme "extrem beschleunigen". Außerdem solle nach den Plänen der Ampelparteien das Klimaschutzgesetz überarbeitet und verschärft werden. Es dürfe nicht mehrere Jahre dauern, bis ein Windrad gebaut ist, sondern nur noch wenige Monate. Von Brunn sprach von einem "unsinnigen Windkraftstopp" in Bayern als Stolperstein für die Energiewende. "Ich glaube, auch Herr Söder muss verstehen, dass die Energiewende nur funktionieren kann mit Windkraft", so von Brunn. Der Wind liefere dann, wenn die Sonne nicht scheint – etwa im Winter oder nachts.

Ambitionierte Pläne beim Kohleausstieg

Dass der Kohleausstieg laut Sondierungspapier lediglich "idealerweise" bis 2030 erfolgen soll, bedeute nicht, dass der Ampel ein früher Kohleausstieg nicht wichtig sei. "Wir wollen tatsächlich früher als 2030 aus der Kohle aussteigen, oder 2030 spätestens." Voraussetzung sei allerdings, dass betroffene Regionen wirtschaftliche Hilfen bekämen und dass die Energiewende schnell vorankomme. "Wir müssen nämlich diesen Kohlestrom ersetzen durch klimaneutralen, regenerativen Strom und deswegen ist das die Voraussetzung – nicht die Jahreszahl, sondern, dass wir etwas erreichen."

Bekenntnis zur Schuldenbremse

In Bezug auf die Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen gelte laut Sondierungspapier die verfassungsmäßige Schuldenbremse. Man müsse deshalb privates Kapital mobilisieren, auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau solle eine Rolle spielen. Von Brunn zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich andere Möglichkeiten finden ließen, um die Investitionen zu finanzieren.

Grünen wollen Pendler schonen

In ihrem Sondierungspapier hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, den Haushalt auf "überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben" überprüfen zu wollen. Damit sollen finanzielle Spielräume für Investitionen gewonnen werden. Nach Ansicht von Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner fällt das sogenannte Diesel-Privileg aber nicht darunter - zumindest nicht sofort.

Viele Menschen auf dem Land seien auf das Auto angewiesen, sagte er den Partnerzeitungen der "Berliner Redaktionsgesellschaft". "Diese Menschen will ich nicht schlechter stellen."

Zur steuerlichen Begünstigung von Diesel sagte Kellner, diese Kraftstoffart zu fördern, sei ein Relikt aus alten Zeiten. Man werde dies nicht sofort abschaffen können - "aber zumindest schrittweise." Autofahrer, die sich in guter Absicht einen Diesel gekauft hätten, wolle man nicht im Regen stehen lassen, so der Grünen-Politiker.