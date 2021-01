Bayerns Schulen bleiben zu - das sind die Reaktionen

Feste Prüfungstermine und weniger Klausuren für die bayerischen Abschlussklassen: Das hatte Kultusminister Michael Piazolo (FW) Anfang dieser Woche den Schülerinnen und Schülern versprochen. Das alles stand nun aber für kurze Zeit auf dem Spiel, nachdem die Ministerpräsidenten gestern den Schul-Lockdown um zwei weitere Wochen verlängert hatten.

Heute stellte Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz klar: Für Bayerns Abiturienten gibt es eine Ausnahme. Ab 1. Februar soll es wieder Wechselunterricht für die 12. Klassen geben. Damit sollen alle Prüfungstermine eingehalten werden und faire Bedingungen herrschen.

Schülervertreter kritisiert Piazolos "Notenjagd"

Der neue bayerische Landesschülersprecher Moritz Meusel sieht diese Lösung kritisch. Die Erfahrung habe gezeigt, dass von den drei Unterrichtsvarianten - Distanzunterricht, Wechselunterricht und Präsenzunterricht - der Wechselunterricht am schlechtesten funktioniert habe.

Meusel beklagt, dass zwar die großen Prüfungen für die Oberstufen reduziert wurden. Bei den kleineren Leistungsnachweisen sehe es aber anders aus:

"Es gibt momentan schon fast eine regelrechte Notenjagd auf kleine Leistungsnachweise, dass man jetzt online abfragt und Referate reinknallt. Es wird immer am Stoff für die Abschlussprüfungen gekürzt, aber am Lehrplan selbst hat sich bisher fast noch gar nichts verändert." Landesschülersprecher Moritz Meusel

Elternverband: "Eine wahnsinnige Aufholjagd"

Auch der Bayerische Elternverband plädierte noch gestern in einem offenen Brief an Kultusminister Piazolo für etwas mehr Entspannung im Schulalltag nach einem Jahr voller Aufregung und großer Unsicherheiten. Unter den aktuellen Bedingungen könnten ursprüngliche Leistungs- und Lernziele nicht aufrechterhalten werden. Vielmehr müsse nun wieder ein nachhaltiger und gründlicher Unterricht ohne Eile im Vordergrund stehen. Henrike Paede, die stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Elternverbands, sieht eine "wahnsinnige Aufholjagd" - obwohl ein Aufholen des ausgefallenen regulären Unterrichts gar nicht mehr zu schaffen sei.

BLLV: Auch auf die anderen Schularten achten

Fest steht nun zumindest, dass die Abiturienten unter den bayerischen Schülerinnen und Schülern als erstes ihre Abschlussprüfungen schreiben müssen. Und auch die Berufsschüler werden schon bald vor ihren Abschluss- oder Kammerprüfungen stehen und dürfen deshalb ebenso ab 1. Februar in den Wechselunterricht.

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer-und Lehrerinnenverbands BLLV, kann die Priorisierung dieser Schülergruppen nachvollziehen.

"Es geht um Abschlüsse, es geht darum, dass diese Jugendlichen, die vor dem Berufsleben stehen oder vor ihrer beruflichen Laufbahn an den Universitäten, bestmögliche und faire Chancen haben." Simone Fleischmann, BLLV

Gleichzeitig mahnt Fleischmann, auch auf die Schülerinnen und Schüler andere Schularten zu achten, die zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahr ihre Abschlussprüfungen absolvieren müssen.

Bisher ausgeklammert hat die Politik das Problem der kleinsten Schüler, die nach jüngster Feststellung des Münchner Kinderinfektiologen Professor Johannes Hübner nur wenig zum Infektionsgeschehen beitragen - zugleich aber relativ stark unter der Homeschool-Situation leiden.