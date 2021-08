Bayerns "Schrottimmobilien": Ein Drittel in Unterfranken

Findet sich für ein Grundstück oder Haus kein Erbe oder die Erben schlagen dieses aus, fällt es an die jeweiligen Bundesländer. In Bayern werden die Staatserbschaften zentral vom Landesamt für Finanzen (LfF) an der Dienststelle Würzburg abgewickelt.

Unterfranken hat mit Abstand die meisten "Schrottimmobilien"

Die Landtagsfraktion der SPD wollte wissen, wie viele dieser sogenannten "Schrottimmobilien" es in Bayern gibt. Eine aktuelle Auswertung ergab, dass allein im Jahr 2020 dem Freistaat in Bayern 446 Nachlassimmobilien zugefallen sind, davon 114 in Unterfranken (25,6%). Insgesamt besitzt der Freistaat in Bayern 2.573 Nachlass-Immobilien. Die meisten - 892 (34,7%) - befinden sich in Unterfranken, gefolgt von Oberfranken (582, 22,6%) und Oberbayern (312, 12,1%). Demgegenüber hat der Staatsbetrieb "Immobilien Freistaat Bayern" in den vergangenen fünf Jahren 500 Nachlassimmobilien in Bayern verkauft, 112 in Unterfranken (22,4 Prozent).

Adelt (SPD): "Regierung lässt Gebäude vergammeln"

In einer Pressemitteilung zeigt sich der SPD-Kommunalexperte Klaus Adelt (Hof, Oberfranken) verärgert: "Anstatt dazu beizutragen, dass eine Ortschaft attraktiver wird - etwa durch eine Gastwirtschaft im Ort oder Wohnraum - lässt die Staatsregierung hier Gebäude vergammeln." Dass der Freistaat den betroffenen Kommunen für die Gebäude weder Grundsteuer noch laufende Kosten zahle, bezeichnet Adelt als "besonders dreist": Diese würden erst bezahlt, wenn das Gebäude verkauft werde: "Das ist doppelt ungerecht."

Forderung: Entweder sanieren oder verschenken

Adelt fordert die Staatsregierung auf, die Gebäude den Kommunen zu überlassen oder zu sanieren: "57 Prozent aller Nachlassimmobilien stehen in Ober- und Unterfranken. Es wäre die Pflicht der Staatsregierung, für gleichwertigere Lebensverhältnisse zu sorgen, indem die Gebäude den Kommunen überlassen werden. Ansonsten verschandeln sie nur ganze Straßenzüge." In diesem Zusammenhang fordert der SPD-Kommunalexperte unter anderem ein Sonderförderprogramm für die Kommunen: "Städte und Gemeinden müssen (..) in die Lage versetzt werden, Schrotthäuser zu erwerben, abzureißen oder zu sanieren."