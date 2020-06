12.06.2020, 10:32 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

"Bayerns schönster Fleck": Drei unterfränkische Orte zur Auswahl

Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Auch, wenn man nicht weit reisen kann. Deshalb sucht "Wir in Bayern" jetzt den schönsten Fleck im Freistaat. Gleich drei Gegenden in Unterfranken haben es in die engere Auswahl geschafft.