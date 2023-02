Bayerns Schlösser: Wieder mehr Besucher nach Corona

Bayerns Sehenswürdigkeiten sind nach der Corona-Pandemie wieder deutlich besser besucht: Mehr als 3,5 Millionen Menschen kamen im vergangenen Jahr zu den Schlössern, Burgen, Residenzen und Kulturdenkmälern - fast dreimal so viele wie noch 2021, so Finanzminister Albert Füracker (CSU).

Neuschwanstein: Trotz Bauarbeiten gut besucht

Schloss Neuschwanstein, der Stein gewordene Traum von König Ludwig II., blieb der Besuchermagnet Nummer 1 in Bayern. Über 700.000 Gäste kamen 2022, um sich selbst ein Bild zu machen von den Märchenwelten des Monarchen - und das trotz der Bauarbeiten im Thronsaal des Schlosses. Diese sind inzwischen abgeschlossen, aktuell wird die sogenannte Königswohnung restauriert. Sie ist derzeit für Besucherinnen und Besucher geschlossen.

Damit zogen die Besucherzahlen seit dem Einbruch durch die Pandemie wieder deutlich an; allerdings sind sie noch nicht auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. 2019 hatte Neuschwanstein fast 1,44 Millionen Besucher gezählt. Die Gesamtzahl aller Besucher bayerischer Sehenswürdigkeiten lag damals noch bei mehr als 5,18 Millionen.

Walhalla mit mehr Gästen als in Vor-Corona-Zeiten

Ganz vorne bei den beliebtesten Sehenswürdigkeiten rangierten zudem das Residenzmuseum in München mit 280.000 Besuchern, Schloss Nymphenburg in München sowie Schloss Herrenchiemsee mit jeweils 270.000 Besuchern.

Auch die Walhalla in Donaustauf mit 140.000 Besuchern, die Willibaldsburg in Eichstätt, die Burg Trausnitz in Landshut mit der Kunstkammer sowie das Alte Schloss Schleißheim und Schloss Lustheim waren besonders beliebt: 2022 konnte die Schlösserverwaltung dort sogar mehr Besucherinnen und Gäste als noch 2019 vor der Corona-Pandemie begrüßen.

Mehr Besucher gab es 2022 auch bei der Befreiungshalle in Kelheim. Auf Burg Prunn im Kreis Kelheim blieben die Besucherzahlen hingegen relativ konstant.

Opernhausmuseum Bayreuth öffnet in diesem Jahr

Für April 2023 kündigte Finanz- und Heimatminister Füracker unter anderem die Eröffnung des Opernhausmuseums im Komödien- und Redoutenhaus in Bayreuth an. Dort soll künftig die Geschichte des als Unesco-Weltkulturerbe eingetragenen Markgräflichen Opernhauses barrierefrei und vielfältig erlebbar werden. Im selben Monat ist auch geplant, die Museen in Schloss Johannisburg in Aschaffenburg nach längeren Renovierungsarbeiten wieder zugänglich zu machen.

Ein weiterer Höhepunkt steht am 10. August an. Dann jährt sich zum 75. Mal die Tagung des Verfassungskonvents auf Herrenchiemsee. Dazu soll das von der Schlösserverwaltung mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit neu konzipierte Museum im Verfassungskonvent des Augustiner-Chorherrenstifts auf der Insel im Chiemsee wiedereröffnet werden.

Mit Informationen von dpa und KNA