Bayerns sauberste Luft ? Tiefenbach will mehr Touristen anlocken

Die 1930-Seelen-Gemeinde im hintersten Winkel des Oberpfälzer Landkreises Cham will künftig den Schriftzug "Sauberste Luft in ganz Bayern" auf ihre Tourismusprospekte drucken lassen. An der Luftmessstation, die das Bayerische Landesamt für Umwelt im Tiefenbacher Ortsteil Altenschneeberg betreibt, wurde 2019 der niedrigste Stickstoffdioxid-Wert aller 46 Messstationen in Bayern gemessen und das zum zweiten Mal in Folge. Er liegt bei nur knapp 6 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Zum Vergleich: an der Landshuter Allee in München, einem der am stärksten belasteten Punkte, werden 63 Mikrogramm gemessen, also mehr als zehnmal so viel.

Tiefenbach bekannter machen

Touristisch war früher etwas mehr los. Heute leben die meisten Tiefenbacher von Jobs in Industrie-und Handwerksbetrieben im Landkreis Cham, pendeln also und brauchen nicht noch nebenher Zimmer vermieten. Es gibt im ganzen Ort nur 130 Gästebetten und gerade mal eine Handvoll Vermieter. Tiefenbach ist bei Urlaubern allenfalls ein Geheimtipp, sagt auch der Gastwirt Hans Laubmeier, der mit seiner Familie im Weiler Steinlohe 10 Zimmer in einem gutgehenden Gasthof anbietet:

"Wissen’s, ich sag immer so: wenn Sie was erleben wollen, dann sind sie bei uns falsch. Wenn’s Ruhe wollen, spazieren gehen, gesunde Luft atmen, dann sind sie bei uns richtig." Hans Laubmeier, Gastwirt

Die Landschaft ist wunderschön und mit dem Silbersee und dem Perlsee hat man auch attraktive Freizeitziele in der Nähe. Aber der benachbarte Bayerische Wald ist als Urlaubsregion bekannter. "Wir sind jetzt in der Tourismusgemeinschaft Furth im Wald, Waldmünchen, Neukirchen und versuchen, uns unter dem Slogan ‚Bayerischer Wald ganz oben‘ zu behaupten."