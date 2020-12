Bayerns Polizei startet Pilotprojekt in Miltenberg

Die Polizei in Unterfranken wird in Zukunft ihre technischen Erreichbarkeiten ausbauen, um mehr Streife fahren zu können. Das sagte der Polizeipräsident von Unterfranken, Gerhard Kallert, dem Bayerischen Rundfunk.

Polizeiinspektion zukünftig auch mobil erreichbar

Bisher muss jede Dienststelle besetzt rund um die Uhr besetzt sein. Damit sind mindestens zwei Beamte auf der Dienststelle "gebunden", so der Präsident. Mit dem Umstellen der Kommunikationstechnik könne die bisherige Präsenz im Haus auf die Straße verlegt werden. Die Sprechanlage am Gebäude der Polizeiinspektion Miltenberg wird zukünftig jede Nacht um 0 Uhr in den Streifenwagen umgeleitet. Polizeipräsident Kallert: "Streife fahren ist wertvoller, als Büroarbeit in der Nacht zu machen." Die Sprechanlage am Gebäude einer Polizeiinspektion werde zukünftig auch mobil geschaltet. Dienstwechsel müssten nicht mehr in der Dienststelle stattfinden, es könne auch "während der Streife gewechselt" werden.

Personal soll nicht eingespart werden

Bayernweiter Startschuss für das Projekt ist der Landkreis Miltenberg. Später soll sich das Modell auch auf weitere Landkreise ausweiten. Damit soll sowohl die objektive Sicherheit als auch das subjektive Sicherheitsgefühl bei den Bürgern gestärkt werden. Ganz ausdrücklich gehe es der Polizei nicht darum, Personal einzusparen, betont Kallert. Unterfrankens Polizeichef hofft, dass dieses Projekt zum bayernweiten Modell wird. In einem Jahr soll es evaluiert werden.