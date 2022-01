Bayerns Pionierprojekt zur Verhinderung von Geo-Gefahren

Die majestätischen Felsen und Steilwände der Fränkischen Schweiz sind ein Hingucker. Doch birgt dieses aufsehenerregende Panorama auch Gefahren. Denn stürzt ein Felsbrocken auf die Straße oder auf ein darunter liegendes Haus, kann es gefährlich werden. Ein tonnenschwerer Felsblock oberhalb einer Straße bei Pottenstein musste bereits vor zwei Jahren abgesichert werden, weil er drohte, ins Tal und auf die viel befahrene Straße zu stürzen. Jetzt hat die Kugel eine Beton-Manschette, die ein Abrutschen verhindern soll.

Regelmäßig muss die jedoch auf Risse und Brüche geprüft werden. Günter Landgraf und Philip Jansen vom Staatlichen Bauamt Bayreuth haben beide eine Kletterausbildung durchlaufen und nehmen dem Felsbrocken in Augenschein.

Arbeiten am Steilhang in schwindelerregender Höhe

Philip Jansen trägt eine Kletterausrüstung und seilt sich vorsichtig vor dem Felsbrocken am Steinhang ab. Sein Kollege Günter Landgraf sichert ihn. Mit einem Hammer klopft Jansen Meter für Meter die Betonmanschette ab. Er sucht nach Bruchstellen und hohlen Bereichen, die die Stabilität des Felsbrockens gefährden könnten. Doch es ist alles sicher. Jetzt lässt Jansen den Blick über das umliegende Felsmassiv steifen und sucht nach Hinweisen, ob ein Abrutschen oder ein Felssturz drohen könnten. Solche Untersuchungen machen die beiden Mitarbeiter des Bauamts regelmäßig. Das Aufspüren von so genannten Geogefahrenherden ist ihr Job.

"Es ist schon so, dass wir häufiger Blöcke finden, wo dringendes Handeln erforderlich ist. Das sind wir aber im Prinzip gewohnt. Wir machen im Jahr verteilt rund 20 Sicherungsmaßnahmen übers ganze Bauamtsgebiet verteilt, so dass wir gut zu tun haben." Günter Landgraf, Staatliches Bauamt Bayreuth

Ein bayerischer Hotspot

Die Fränkische Schweiz birgt im Vergleich zu den meisten bayerischen Regionen sehr viele Geo-Gefahren-Areale. Deshalb schickt Fritz Baumgärtel, der zuständige Abteilungsleiter des Bayreuther Bauamts, seine Leute verstärkt hier ins Gelände. Denn immer wieder entdecken seine Männer eher zufällig riesige Steinkolosse, die nur noch auf einer winzigen Auflagefläche liegen. Baumgärtner erinnert sich an Blöcke, die eine Auflagenfläche hatten, die gerade einmal suppentellergroß war. Kommt so ein Brocken ins Rutschen, könnte das gravierende Folgen haben. So mancher Steinkoloss in der Fränkischen Schweiz wiegt 100 Tonnen und mehr.

Felsstürze sind keine Seltenheit

Im Jahr 2008 ging an der Felswand unterhalb der Burg Pottenstein eine Gerölllawine ab und krachte auf die Staatsstraße. Nur durch viel Glück kamen dabei keine Personen zu Schaden. Immer wieder kommt es zu solchen Zwischenfällen, die im schlimmsten Falle Menschenleben kosten könnten.

Computersimulationen zur Prävention

Der Geologische Dienst am Landesamt für Umwelt in Hof arbeitet derzeit an einem Projekt, mit dem drohende Fels-Abrutsche schon im Vorfeld erkannt und verhindert werden sollen. Geologin Susanne Bonitz und ihre Kollegin können mithilfe spezieller digitaler Karten am Computer simulieren, wie sich ein Fels-Absturz auswirken würde. So können sie berechnen, welchen Weg ein Felsbrocken auf dem Weg ins Tal nehmen würde und wie weit er rutschen würde. So können die Experten erkennen, inwieweit auch benachbarte Straßen, Wohn-, und Industriegebiete in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.

Das Computerprogramm, das von einer Schweizer Firma programmiert wurde, berechnet anhand von Faktoren wie der jeweiligen Neigung des Hangs, dem vorhandenen Waldbestand und der Größe des Felsbrockens, wie und wo ein Stein im Tal aufschlagen könnte. Daraus lässt sich sehr gut abschätzen, ob Häuser oder Straßen gefährdet sind.

Nutzen für Kommunen, Gewerbe und Privatleute

Roland Eichhorn, der Leiter des Geologischen Dienstes am Landesamt für Umwelt, ist überzeugt, dass das Projekt für Privatleute und auch Kommunen von größter Bedeutung sein könnte. Vor allem, wenn es darum geht, neue Gebäude unterhalb eines Hanges zu bauen. Dank der Geogefahrenkarten soll es möglich werden, schon im Vorfeld zu entscheiden, ob ein Areal etwa durch zusätzliche Absicherungen wie Fangnetze geschützt werden muss oder ob an dieser Stelle besser gar nicht gebaut werden sollte.

"Wir haben einen Siedlungsdruck. Das ist ganz klar. Also wird es neue Baugebiete geben. Und damit die möglichst sicher gestaltet werden können oder womöglich an einem anderen Ort gebaut werden, als an einem Ort, der von Geogefahren bedroht ist, erfassen wir die Gefahrengebiete und geben die Karten heraus." Roland Eichhorn, Leiter Geologischer Dienst am Landesamt für Umwelt

Geogefahren entlang vieler Verkehrswege in Oberfranken

Allein in den Bereichen Bayreuth und Bamberg sind auf den Karten des Landesamts für Umwelt rund 60 Kilometer Straße verzeichnet, an denen potentielle Geogefahren lauern. Nach Aussage von Fritz Baumgärtel vom Staatlichen Bauamt Bayreuth gibt es an vielen Strecken Hänge, an denen bierkastengroße Steine drohten, abzustürzen. Die habe man jedoch noch rechtzeitig entdeckt und gesichert, so dass kein Absturz mehr befürchtet werden muss. Nicht selten sei die vorbeugende Maßnahme aber im buchstäblich letzten Moment ergriffen worden, so Baumgärtel.

Vollständige Erfassung Bayerns bis 2025

Bis zum Jahr 2025 soll die Erfassung aller potentiellen Geogefahren-Herde im Freistaat abgeschlossen sein. Die Karten für die Fränkische Schweiz werden im Landesamt für Umwelt in Hof gerade fertig gestellt. Als nächstes sind Frankenwald, Bayerischer Wald und der Oberpfälzer Wald an der Reihe.

Bayern als Vorreiter in Deutschland

Ähnliche Projekte wie die bayerischen Geogefahrenhinweiskarten gibt es auch schon in den Nachbarländern Österreich und Schweiz. In Deutschland jedoch ist Bayern Vorreiter. Hierzulande ist die Initiative bislang einmalig. Darauf ist man im Landesamt für Umwelt besonders stolz. Noch haben die zuständigen Mitarbeiter des Geologischen Dienstes noch jede Menge Arbeit vor sich. Aktuell ist etwa die Hälfte der Fläche Bayerns kartenmäßig in dem Projekt erfasst. Bis zum Abschluss in vier Jahren gibt es also noch genug zu tun.