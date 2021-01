Bayerns Pflegepool - mit Freiwilligen gegen die Corona-Krise

Im Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm hat man sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen: In zwei Pflegeheimen des Landkreises gab es kürzlich größere Corona-Ausbrüche. Das Personal in den betroffenen Einrichtungen wird knapp. Deshalb richtet die Kreisverwaltung nicht nur ein Hilfegesuch an den bayerischen Pflegepool, sie ruft gleichzeitig auch die Bürger auf, sich als Freiwillige zu melden.

Karl Huber, der stellvertretende Landrat, will so die Pflegeheime entlasten. Er hoffe, dass sich durch diesen Aufruf Freiwillige meldeten, an die die Verwaltung sonst nicht herankäme, so der Politiker.

Neues Kriseninstrument für den Katastrophenfall

Der bayerische Pflegepool ist eine Hilfsplattform, die nur im Katastrophenfall aktiviert wird und erstmalig während der ersten Corona-Welle eingerichtet wurde. Freiwillige können sich unter www. pflegepool-bayern. de registrieren lassen. Ähnlich wie bei der Feuerwehr oder dem THW, werden sie von ihrem Arbeitgeber für Hilfseinsätze freigestellt und bekommen ihren normalen Arbeitslohn weiterbezahlt. Die Zahl der Freiwilligen, die helfen wollen, wächst, sagt der Geschäftsführer der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, Michael Wittmann:

"Momentan haben wir 3.166 Freiwillige im Pflegepool registriert. Über die Hälfte sind Pflegefachkräfte, aber auch andere Berufe wie Hebammen, Physiotherapeuten oder Logopädinnen sind vertreten." Michael Wittmann, Geschäftsführer der Vereinigung der Pflegenden in Bayern

Während des Lockdowns läuft eine spezielle Kampagne, die verstärkt auch Arbeitskräfte aus dem dem Hotel- und Gaststättengewerbe für den Pflegepool gewinnen soll. Derzeit würden auch Menschen gebraucht, die in den Küchen, den Wäschereien und der Logistik von Pflegeheimen aushelfen könnten, weil auch dort Menschen erkranken und ausfallen würden, erklärt Wittmann.