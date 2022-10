"Meinung 180 Grad geändert": Bayerns Parteien und die AKW-Frage

Der Kühlturm von Isar 2 blies weißen Dampf in den blauen bayerischen Himmel – bei Bilderbuchwetter stellten sich gleich drei Parteichefs vor dem Atomkraftwerk Isar 2 zum Pressestatement auf. Aus Berlin war der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz angereist, aus München gekommen waren Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sowie Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Die Botschaft, die von diesem Ortstermin in Essenbach Anfang August ausgehen sollte: Der Betrieb von Isar 2, "eines der modernsten Kernkraftwerke der Welt" (Merz), müsse wegen der Energiekrise "mindestens bis 2024" verlängert werden (Söder), neue Brennstäbe müssten "ab sofort" bestellt werden (Aiwanger).

Die Staatsregierung sei nicht "einfach Befürworter der Kernenergie", betonte Söder, sondern fordere eine "vernünftige und gute Lösung". Inzwischen heißt das für Union und Freie Wähler: Atomausstieg verschieben, Laufzeit der drei noch verbliebenen deutschen Atomkraftwerke um zwei bis drei Jahre verlängern.

Dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) diese Woche entschieden hat, dass die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland über das Jahresende hinaus bis 15. April 2023 weiterbetrieben werden, ist für Söder "eine Enttäuschung". Wenige Monate zuvor war für CSU und Freie Wähler noch eine andere Lösung alternativlos: Schluss mit der Atomkraft – aus Sicherheitsgründen.

Söder: "Fukushima ändert alles"

Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 hatte Söder, damals bayerischer Umweltminister, als einer der ersten Politiker einen schnelleren Kernkraft-Ausstieg verlangt – und soll die Forderung sogar mit einer Rücktrittsdrohung verbunden haben. "Japan ändert alles", sagte er damals mit Verweis auf das Sicherheitsrisiko. "Fukushima ändert alles", betonte Söder auch zum zehnten Jahrestag des Unglücks im April 2021. Auch wenn alles sicher scheine, gebe es "die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert" – mit dramatischen Folgen.

Sofern Fukushima für Söders Denken eine Zäsur war, folgte mit der Energiekrise nach Russlands Angriff auf die Ukraine die nächste: Kurz nach Kriegsbeginn verlangte der CSU-Chef eine längere AKW-Laufzeit um drei bis fünf Jahre. Wieder war er einer der Ersten, nannte eine Abschaltung Ende des Jahres "völligen Unsinn". Und wieder argumentierte Söder mit der Sicherheit – der Versorgungssicherheit.

Als der CSU-Chef vor gut einem Monat in der ARD-Sendung "Maischberger" mit seinen früheren Aussagen zum Sicherheitsrisiko konfrontiert wurde, sprach er von einer notwendigen "Abwägung". Aktuell gebe es das Risiko, "dass wir den Menschen letztlich kalte Wohnungen bescheren, einen Blackout und möglicherweise den Verlust von Arbeitsplätzen". Im Vergleich dazu sei es ein geringeres Risiko, "die Kraftwerke, die seit Jahren erfolgreich und sicher laufen", länger zu betreiben.

Freie Wähler: Atomkraft "nicht gänzlich zu kontrollieren"

In Bayern klangen auch die Freien Wähler in Sachen Atomkraft vor nicht allzu langer Zeit ganz anders. Fraktionschef Florian Streibl betonte noch im April vergangenen Jahres: "Der Preis, den wir für die Nutzung von Atomkraft zahlen, ist viel zu hoch." Es handle sich um eine Technologie, "die selbst bei Wahrung höchster Sicherheitsstandards nicht gänzlich zu kontrollieren ist".

Mit Blick auf diese Äußerungen verweist Streibl auf BR24-Anfrage heute ebenfalls auf die aktuelle "Krisensituation". Zwar bestünden seine grundsätzlichen Bedenken weiterhin, "insbesondere was die Frage einer sicheren Endlagerung über Jahrtausende hinweg betrifft". Es bleibe zudem dabei, "dass die Sicherheit von Mensch und Umwelt beim Betrieb der Kernkraftwerke oberste Priorität hat".

Streibl zufolge gilt es für den Moment aber, "das sehr drängende Ziel der Versorgungssicherheit über das grundsätzlich ranghöhere Ziel des Kernkraftausstiegs zu stellen". Eine Verlängerung nur um wenige Monate greife zu kurz: "Der harte Winter wird wohl jener von 2023 auf 2024 sein."

Bei Freie-Wähler-Parteichef Hubert Aiwanger ist der Kurswechsel noch deutlicher. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 erklärte er: "Wir haben die Nase voll davon, nach jedem Atomunfall zu hören, dies sei nur ein Sonderfall gewesen und so kein zweites Mal zu erwarten – und vor allem, bei uns in Deutschland sei alles sicher."

Die Freien Wähler, damals noch in der Opposition, forderten die sofortige Abschaltung von Isar 1, was die Bundesregierung einen Tag später beschloss. Aktuell kritisiert Aiwanger die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz, drei Atomkraftwerke bis Mitte April am Netz zu lassen – und fordert neue Brennstäbe sowie eine Laufzeit bis mindestens 2024.

Bund Naturschutz: Meinungswechsel "erschütternd"

Der Vorsitzende des Bunds Naturschutz (BN) in Bayern, Richard Mergner, bezeichnet es im BR24-Interview als "erschütternd", "wie Politiker vor allem von CSU, aber auch von Freien Wählern und FDP, binnen Monaten ihre Meinung um 180 Grad geändert haben". Besonders hervorgetan habe sich dabei Söder. Noch vor einem Jahr habe der Ministerpräsident auf die Sicherheitsgefahren der Atomenergie hingewiesen – und in diesem Sommer dann zusammen mit Merz eine "Propagandashow" vor dem AKW abgezogen. Damit habe er den "in Konsens auch von CDU, CSU, FDP herbeigeführten Ausstiegsbeschluss" aufgekündigt.

Mit dem "andauernden Herbeireden eines drohenden Blackouts" wollten Söder und Aiwanger von den Versäumnissen der Staatsregierung der vergangenen Jahre ablenken, kritisiert Mergner. Windkraft sei schlechtgeredet, die 10-H-Abstandsregelung für Windräder noch immer nicht beerdigt worden. Es fehle eine qualitativ hochwertige Energiesparkampagne.

Mergner widerspricht auch der Darstellung, dass durch eine längere Laufzeit der Atomkraftwerke der Strompreis für die Wirtschaft automatisch günstiger werde. Verärgert zeigt er sich auch darüber, dass CSU und Freie Wähler neue Brennstäbe fordern, ohne sich konstruktiv an der Suche nach einem Atommüll-Endlager zu beteiligen.

Enttäuschung über SPD und Grüne

Doch nicht nur über die Union und Freien Wähler ist der BN-Chef aufgebracht, auch das Vorgehen von SPD und Grünen kritisiert Mergner. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe bei seiner Entscheidung den Sicherheitsaspekt in keiner Weise berücksichtigt. "Wir haben erst vor kurzem erlebt, wie man mit geringer Kenntnis anscheinend den Bahnverkehr im Norden lahmlegen kann." Auch das AKW Isar sei nicht sicher bei einem terroristischen Anschlag. "Daher ist allein das schon ausreichend, um zu sagen: keinen Tag länger." Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Sascha Müller-Kraenner, verlangte auf Twitter eine umfassende Sicherheitsüberprüfung der drei deutschen Atomkraftwerke, "bevor diese auch nur einen Tag über das Jahresende hinaus laufen".

Mergner wiederum beklagt, Kanzler Scholz habe den von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagenen Kompromiss, zwei der drei Atomkraftwerke in eine "Einsatzreserve" zu versetzen, "über den Haufen geworfen". Und die Grünen beugten sich offenbar der Entscheidung. "Sollte es tatsächlich im Bundestag zu einer entsprechenden Entscheidung kommen, dann ist das auf jeden Fall enttäuschend."

SPD und Grüne folgen Scholz – aber auch Gegenstimmen

Auch wenn Kanzler Scholz mit seinem Machtwort lediglich eine Laufzeitverlängerung um dreieinhalb Monate verordnete – längst nicht jeder SPDler und Grüne ist darüber glücklich, dass ausgerechnet ihre Parteien den Atomausstieg etwas aufschieben. Dennoch folgt die SPD ziemlich geräuschlos dem Kanzler. Auch die Grünen-Spitze kündigte an, den von Scholz eingeschlagenen Weg mitzugehen.

Sollten die Grünen-Abgeordneten im Bundestag für einen längeren Betrieb stimmen, würden sie sich ein Stück weit über den Beschluss ihres jüngsten Parteitags hinwegsetzen: Dort hatten die Delegierten lediglich gebilligt, die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 bis 15. April in einer Reserve zu halten, das AKW Emsland sollte hingegen zum 1. Januar 2023 endgültig abgeschaltet werden. Für eine Partei, deren Wurzeln auch in der Anti-Atom-Bewegung liegen, war schon dieser Kompromiss schwer zu verdauen. Der Weiterbetrieb von drei Atomkraftwerken um 15 Wochen geht manchen zu weit – Kritik kam unter anderem von der Grünen Jugend.

Der Grünen-Wirtschaftsexperte im Bundestag und frühere bayerische Grünen-Landeschef Dieter Janecek verteidigt die Zugeständnisse. "In schwierigen Zeiten ist es wichtig, auch zu schwierigen Kompromissen bereit zu sein", sagt er BR24. Von seiner Münchner Basis bekomme er die Rückmeldung, dass die "überwältigende Mehrheit" der Mitglieder es genauso sehe. "Zumal klar ist, dass wir gleichzeitig alle Hebel in Bewegung setzen, um mittelfristig unabhängig von Erdöl, Kohle und Gas zu werden."

FDP inzwischen für Verlängerung – AfD schon lange

Auch in der FDP hatten sich zwischenzeitlich viele mit dem für Ende 2022 geplanten Atomausstieg arrangiert. Parteichef Christian Lindner erklärte noch im Januar, Atomkraft mache ordnungspolitisch keinen Sinn, auch weil sich am Markt keine Versicherer für die Risiken fänden. Später stellte er klar: Kurzfristig müsse im "Energiekrieg" mit Russland alles ans Netz, was Kapazitäten schaffe. Zuletzt plädierten viele FDP-Politiker, unter ihnen Lindner, für eine Laufzeitverlängerung bis mindestens 2024.

Die AfD fordert dagegen schon lange, nicht nur die Laufzeiten der verbliebenen Atomkraftwerke mit neuen Brennstäben deutlich zu verlängern – sondern auch neue Kernkraftwerke mit neuer Technologie zu bauen, wie es einige andere europäische Staaten auch tun.

Aiwanger: Bundesregierung lügt bei AKW-Frage

Unterdessen prophezeit Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger bereits, dass es im Frühjahr neue Debatten über eine weitere AKW-Verlängerung geben werde. Mit Blick auf die Bundesregierung twitterte Aiwanger zuletzt: "Die Realität wird sie wieder einholen. Sie lügen sich selbst und uns an."