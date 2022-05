BR24live, 11.30 Uhr: Söder stellt Energiekonzept vor

Robert Habeck (Grüne) soll nun endlich Post aus Bayern bekommen. Der Bundeswirtschaftsminister wartet schon seit Wochen auf das bayerische Energiekonzept. Eigentlich sollte es bis März vorliegen und darlegen, wie der Ausbau der Windenergie im Freistaat trotz der umstrittenen 10H-Abstandsregel für Windräder klappen soll. Heute will nun das bayerische Kabinett über das lang erwartete Energiekonzept beraten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte einen größeren Aufschlag an: "Wir werden einen riesen Schub machen", sagte er.

Zusammen mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Staatskanzleichef Florian Herrmann wird Ministerpräsident Söder das Energiekonzept des Freistaats im Anschluss an die Kabinettssitzung vorstellen. Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Claudia Kemfert, kritisierte schon vorab, dass Bayern weiter an der 10H-Regel festhält: Diese müsse sofort weg, sagte sie dem BR.

Anschließend ordnen Energieökonomin Kempfert, der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Florian von Brunn, und BR-Landespolitik-Expertin Evi Lell die Pläne der Staatsregierung ein.

Kemfert plädiert für Tempolimit oder autofreie Sonntage

Nach Überzeugung von Energieexpertin Kemfert sind aktuell drei Dinge nötig: auszuweichen, sparen und auszubauen. "Ausweichen" meine, fossile Energien aus anderen Ländern statt aus Russland zu beziehen. "Sparen" bedeute Energie einzusparen - beispielsweise mit einem Tempolimit oder autofreien Sonntagen, um damit den Ölverbrauch zu senken.

Und "ausbauen" beziehe sich auf die Energiewende, also auf die Nutzung erneuerbarer Energien. "In Bayern sollte daher die 10H-Windenergie-Abstandsregel sofort abgeschafft werden", forderte Kempfert.

Söder warnt Habeck vor Wortbruch

Die Staatsregierung hält zwar an der 10H-Regel fest, will sie aber aufweichen, um einen Ausbau der Windkraft zu erreichen: Der Abstand zwischen Anlagen und Siedlungen entlang von Autobahnen, Bahnstrecken, in Industriegebieten und Wäldern soll von 2.000 auf 1.000 Meter verkürzt werden. Söders Ziel: 800 neue Windräder.

Söder betonte am Montag, Habeck habe versichert, die 10H-Regel in Bayern nicht anzutasten, sollte der Freistaat die geforderten Flächen und Windräder zusagen können. Daher mahnte Söder den Bundesminister: "Wir erwarten schon, dass die Zusagen aus dem Januar stehen." Es sei am Wochenende der Eindruck entstanden, "dass möglicherweise bei der 10H-Frage ein Wortbruch im Raum stehen könnte".

Bei einem kleinen Parteitag der bayerischen Grünen am Samstag hatte Habeck Bayern dazu aufgerufen, seine Haltung zum Ausbau der Windkraft zu ändern und sich der Debatte nicht zu verweigern.

Bayern gegen den Bund: Ausgang des Streits ist offen

Rein rechtlich könnte der Bund die Regel auch gegen den Willen Bayerns abschaffen. Wie der Streit über die Windkraft ausgeht, ist demnach offen. Seinen Brief an den Bundeswirtschaftsminister will Söder nun aber gleich nach der Ministerratssitzung in Bayern rausschicken.

Aus dem von den Freien Wählern geführten Wirtschaftsministerium, das der Windkraft stets offener gegenüberstand als die CSU-Minister und der Ministerpräsident, heißt es, es sei nun aber auch am Bund, eine Südquote einzuführen – also eine höhere Förderung für den Bau von Windrädern.

Energiewende: Forderungen an den Bund

Und das dürfte nicht die einzige Forderung Bayerns an den Bund sein, wenn es um die Energiepolitik geht. Bis 2030 will Bayern achtzig Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen, dazu sollen nun offenbar vorrangig Photovoltaik und Windkraft ausgebaut werden.

Söder fordert Habeck in seinem Brief nach eigenen Angaben zudem auf, die Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. Für ihn sei zwar klar, dass Deutschland dauerhaft aus der Kernenergie aussteigen werde. Die Bundesregierung könne aber nicht als einzige in Europa am schnellen Atomausstieg festhalten und gleichzeitig die Energie-Unabhängigkeit von Russland fordern.

CSU und Freie Wähler plädieren für einen Energiemix

Im Grunde gehe es darum noch einmal alles auf den Prüfstand zu stellen, was Energie liefere: den Atomausstieg, die Rolle von Gaskraftwerken sowie Energie aus Kohle, betont ein Sprecher von Wirtschafsminister Aiwanger. Schon vor einigen Wochen hatte Aiwanger sowohl eine Verlängerung der Laufzeit des Atomkraftwerks Isar II ins Gespräch gebracht, als auch zum Kauf von Kohle "weltweit" aufgefordert.

Kemfert: Tankrabatt geht in völlig falsche Richtung

Energieexpertin Kemfert kritisiert bei BR24 neben der Haltung Bayerns auch die Bundesregierung: "Der Tankrabatt geht in die völlig falsche Richtung." Nicht Preise müssten gedeckelt werden, sondern die Kosten. Gleiches gelte für einen Gaspreisdeckel. Beides würde weiterhin "mit enormen Steuergeldern teure Energie aus Russland bezahlen". Besser wäre es ihrer Meinung nach, das Energiesparen zu belohnen und besonders stark vom hohen Gaspreis betroffenen Haushalten zielgerichtet zu helfen.