Bayerns neue Minister: Bernreiter, Scharf und Blume im Porträt

Das Spekulieren hat ein Ende: Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat im Landtag mitgeteilt, wie er sein Kabinett umbilden wird. Es sei keine Entscheidung gegen jemanden, sondern für jemanden, erklärte er bei der Vorstellung der Neuen.

Ins Kabinett kommen die CSU-Politiker Christian Bernreiter als neuer Verkehrsminister, Ulrike Scharf als neue Sozialministerin und Markus Blume als neuer Minister für Wissenschaft und Kunst. Sie ersetzen ihre Parteikollegen Kerstin Schreyer (Bauen und Verkehr), Carolina Trautner (Familie und Soziales) und Bernd Sibler (Wissenschaft und Kunst). Lesen Sie hier in kurzen Porträts, wer die Neuen sind - und was sich Regierungschef Söder von ihnen verspricht.

Christian Bernreiter: Minister für Bau und Verkehr

Auch schon in früheren Jahren war er für einen Wechsel nach München im Gespräch. Ende 2017 hatte Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter allerdings der "Passauer Neuen Presse" mitgeteilt: Soweit er wiedergewählt werde und seine Gesundheit es möglich machen, wolle er den Landratsposten erst im Jahr 2032 aufgeben – wenn er 68 Jahre alt ist.

Der aktuell 57-jährige Bernreiter gilt als einer der erfahrensten CSU-Kommunalpolitiker. Seit 2002 ist er Landrat in Deggendorf. 2014 wurde er Präsident des Bayerischen Landkreistages. Insbesondere in der Flüchtlingskrise wurde der CSU-Politiker über die Region hinaus bekannt. Sogar die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll ihn zu dieser Zeit ab und zu angerufen haben. Bei Treffen im Kanzleramt zu Fragen der Flüchtlingsunterbringung hatte er Merkel zuvor persönlich kennengelernt.

Bernreiter ist verheiratet und hat vier Kinder. Auch in der Corona-Pandemie war er in den Medien sehr präsent, äußerte sich regelmäßig zu den Corona-Maßnahmen. Kürzlich saß er auch an der Seite des bayerischen Gesundheitsministers, als dieser das Aussetzen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verteidigte. Er sehe sich verpflichtet darauf hinzuweisen, "dass wir vor einem Chaos stehen", sagte Bernreiter dazu.

Markus Blume: Minister für Wissenschaft und Kunst

Der bisherige CSU-Generalsekretär Markus Blume wird in Bayern neuer Minister für Wissenschaft und Kunst. Blume ist in München 1975 geboren, studierte dort Physik und Politik und war als Unternehmensberater tätig. In der Jugend betrieb er Eiskunstlauf als Leistungssport. Blume hat zwei Kinder.

Ab 2014 leitete Blume die CSU-Grundsatzkommission. Dabei wollte er den konservativen Markenkern der CSU stärken, auch ging es um eine starke Betonung der deutschen "Leitkultur" sowie scharfe Kritik am politischen Islam. Blume steht aber auch für den großstädtisch-liberalen Flügel der CSU, zum Beispiel bei der Gleichberechtigung homosexueller Lebenspartnerschaften.

Als Wissenschaftsminister soll Blume den Hightech-Standort Bayern voranbringen. Nur mit Erfolg im internationalen Hightech-Wettbewerb kann Bayern nach Ansicht von Ministerpräsident Söder seinen Wohlstand langfristig sichern. Schnell soll sein neuer Minister Blume jetzt bis zur Landtagswahl sichtbare Erfolge liefern.

Ulrike Scharf: Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales

Für Ulrike Scharf ist es eine Rückkehr auf die Regierungsbank. Von 2014 bis 2018 war sie im Kabinett des damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer Umwelt- und Verbraucherschutzministerin. Dessen Nachfolger Markus Söder berief sie dann - für viele überraschend - nicht in seine Regierungsmannschaft. Scharf blieb als einfache Abgeordnete im Landtag.

Neues politisches Gewicht gewann sie innerparteilich als Landesvorsitzende der Frauen-Union – seit 2019 steht sie an der Spitze der größten Arbeitsgemeinschaft der CSU. Dadurch ist sie laut Söder mit allen sozialen Themen vertraut - rund um Frauen und Kinder.

Die 54-jährige Scharf stammt aus Erding und gehört bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert der CSU an. Nach dem Abitur machte sie zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau, studierte anschließend Betriebswirtschaftslehre und arbeitete dann im Reisebüro ihrer Familie. Ehrenamtlich ist sie Mitglied im Diözesanrat der Erzdiözese München und Freising und stellvertretende Vorsitzende der Stadtkappelle Erding. Scharf hat einen erwachsenen Sohn.

Sandro Kirchner: Innenstaatssekretär

Der unterfränkische Landtagsabgeordnete Sandro Kirchner (CSU) wird neuer Staatssekretär von Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Mit Kirchner bediene man sich aus dem "Talentschuppen der Fraktion", sagte Söder. Der 46-Jährige stammt aus Bad Kissingen, wo der studierte Diplom-Ingenieur 2003 Kreisvorsitzender der Jungen Union wurde.

Seit Oktober 2013 sitzt Kirchner im Landtag. Dort ist er aktuell Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung - wichtige Politikfelder, die der Ministerpräsident vorantreiben will. Besondere innenpolitische Bedeutung hat für Söder aktuell die Energiepolitik im ländlichen Raum. Kirchner ist ein eingefleischter Kommunalpolitiker, der sich in der CSU als Energiepolitiker einen Namen gemacht hat. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.