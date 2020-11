Ministerinnen mahnen: Corona-Regeln gelten auch für den Nikolaus

Die Corona-Einschränkungen machen auch für den Nikolaus keine Ausnahme. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) erklärte, die Kontaktbeschränkungen seien ein ganz zentrales Mittel, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Sie stellte klar: "Es darf nicht passieren, dass der Nikolaus von Haus zu Haus oder Kita zu Kita geht und neben Geschenken womöglich auch das Virus im Gepäck hat."

Huml: "Kontaktbeschränkungen gelten auch für Nikolaus"

Alle Bürger sollten sich eigenverantwortlich hinterfragen, ob Nikolausbesuche unbedingt notwendig seien, sagte die Gesundheitsministerin. Der Lockdown-Light diene nicht zuletzt auch dem Ziel, die Kitas und Schulen möglichst offen zu halten, daher würden die Kontaktbeschränkungen auch für den Nikolaus gelten. So schön dieser Brauch auch sei, es sei größte Vorsicht geboten.

Trautner: "Nach Möglichkeit im Garten feiern"

Familienministerin Carolina Trautner (CSU) betonte, dass der traditionelle Besuch des Nikolaus' in den Kitas aber nicht ausfallen müsse: Sie empfahl Erziehern und Erzieherinnen, in ihren Kita-Gruppen selbst in die Rolle des Heiligen St. Nikolaus zu schlüpfen. Dann könne auch im Kindergarten eine Nikolausfeier stattfinden, bei der die Kinder zum Beispiel Süßigkeiten, Früchte und kleine Geschenke bekommen. Nach Möglichkeit sei es am besten, die Feier in den Garten der Einrichtungen zu verlegen.

"Der Nikolaus steht für Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit. Diese Werte sind umso mehr jetzt in der Corona-Pandemie von uns allen gefordert." Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU)