Bayerns marode Straßen – Der Kampf gegen die Schlaglöcher

Hitze im Sommer, Frost im Winter und starke Belastung sind die größten Probleme für die Straßen. In Bayern misst das Straßennetz rund 41.800 Kilometer. Der Bund ist für rund 8.500 Kilometer Autobahnen und Bundesstraßen in Bayern zuständig. 14.500 Kilometer Staatstraßen muss der Freistaat instand halten. Knapp 19.000 Kilometer verantworten die Landkreise und kreisfreien Städte. Hinzu kommt der größte Anteil, die kommunalen Straßen. Von diesen ist jeder vierte Kilometer in Bayern und in Baden-Württemberg in seinem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Eine Studie vom Institut für Urbanistik aus dem Jahr 2023 berechnete Investitionsbedarf allein für das kommunale Straßennetz in den beiden Bundesländern von rund 45 Milliarden Euro.

Hohe Investitionen notwendig

Der finanzielle Aufwand, den Bund, Länder und Kommunen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten betreiben müssen ist enorm. Auch bereits angestoßene Projekte kommen immer wieder ins Stocken – so wie bei der Staatstraße 2092, die durch das oberbayerische Irlham führt und für deren Erhalt der Freistaat Bayern zuständig ist. Kurt Huber wohnt direkt an der Staatsstraße und fährt mit dem Kontrovers – Die Story-Team die Gefahrenstellen ab: "Jetzt wird es eng, hier kommen jetzt gleich die Mords-Schlaglöcher und das Bankett ist auch nicht mehr fest. Man muss sich wirklich konzentrieren, dass man auf der Straße bleibt und nicht auf den Gegenverkehr rüberkommt und keinen Unfall baut."

Viel Bürokratie, wenig Straße

2024 wurde dort zwar mit der Sanierung begonnen, aber statt der versprochenen 4,5 Kilometer wurden nur rund 700 Meter erneuert. Es folgte erst eine Bauverzögerung und dann sogar ein Baustopp. Sieben Bauabschnitte waren geplant, Ende letzten Jahres hätte alles fertig sein sollen.

Hermann Streicher vom Staatlichen Bauamt in Rosenheim bedauert die Verzögerung. "Es ist so, dass sich der Baugrund nicht als so tragfähig und frostsicher erwiesen hat, wie wir es ursprünglich angenommen haben. Wir haben etliche Maßnahmen treffen müssen, um den Baugrund, den Boden zu verbessern. Wenn man jetzt die restlichen guten dreieinhalb Kilometer so weitergemacht hätte, wären wir von den Kosten her weit über die Vergabesumme gekommen."

Das heißt: Es wäre viel teurer geworden, für die Sanierung anderer Straßen würde Geld fehlen. Deshalb muss der Sanierungsauftrag vorschriftsmäßig neu ausgeschrieben und vergeben werden, um bestenfalls Steuergelder zu sparen. Dieser Prozess dauert an.