Bayerns letztes Volksfest: Dingolfinger Kirta startet

Start frei für den Dingolfinger Kirta (18. – 23. 10.). Das Kirchweihfest findet bereits zum 207. Mal statt. Man rechnet in diesem Jahr mit rund 100.000 Besuchern. Auf dem Fest wird heuer unter anderem ein eigens dafür komponiertes Dingolfinger Kirta-Lied vorgestellt.

Festlicher Trachten- und Schützenauszug

Einer der Höhepunkte ist am Samstagnachmittag der große Trachten- und Schützenauszug durch die Altstadt mit Musikkapellen und Brauereigespannen. Angeführt vom sogenannten Herold beteiligen sich an dem Auszug an die 1.000 Frauen, Männer und Kinder in Trachten. Auf dem Vergnügungspark mitten in der Stadt warten 60 Fahrgeschäfte und Stände. Die beiden Bierzelte und das Cafézelt bieten Platz für rund 7.000 Gäste.