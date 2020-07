Bayerns langsamer Weg zu einer höheren Gewässerqualität

Nach jahrelangen Debatten hinter den Kulissen hat die EU-Kommission jetzt die Gültigkeit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie bestätigt. Damit bleiben die Vorgaben aus dem Jahr 2000 weiter gültig. Das großangelegte europäische Naturschutzvorhaben sieht vor, dass ein guter ökologischer Zustand von Flüssen, Seen und Grundwasser erreicht werden soll. Jahrelang hatten Industrie und Landwirtschaft versucht, die Bestimmungen aufzuweichen.

Schlechte Bilanz für bayerische Gewässer

Die bisherige Bilanz in Bayern fällt allerdings mangelhaft aus, wie ein Blick auf die kanalisierten, gebändigten und angezapften Alpenflüsse zeigt.

Über Felsbrocken rauscht das kristallblaue Wasser der Ammer ein Gefälle hinunter und sprudelt über Treibholz an einer Kiesbank und der Uferböschung vorbei. Hier stand das Grundwehr 3, einst gebaut, um den Fluss zu bremsen – jetzt ist es eine so genannte raue Rampe, über die die Ammer in Stromschnellen rauscht.

Für Wolfgang Hug, den Wildflussexperten des WWF hat die Stelle bei Weilheim Modellcharakter, die Gesamtbilanz aber ist schlecht: "In Bayern ist es so, dass nur 14,5 Prozent der Flüsse, die auf die Wasserrahmenrichtlinie geprüft wurden, einen guten ökologischen Zustand aufweisen. Und es sind nur 0,3 Prozent aller Fließgewässer in Bayern, umgerechnet 24 Kilometer, die nahezu unverändert sind."

Deutliche Verbesserung der Gewässerqualität noch nicht in Sicht

Jahrzehnte- und jahrhundertelang wurden Bayerns Flüsse kanalisiert, gebremst, genutzt und angezapft: zum Hochwasserschutz, für die Energiegewinnung, um Nutzflächen oder Siedlungsraum zu schaffen. Für die Umsetzung zuständig sind die Wasserwirtschaftsämter und das Landesamt für Umwelt.

Das große Ziel eines guten ökologischen Zustands der Flüsse sieht der Präsident des LfU, Claus Kumutat, noch nicht in Reichweite: "Der Zustand, den wir erhofft hatten, der ist so schnell nicht erreichbar. Aber wenn Menschen seit Jahrhunderten an den Gewässern arbeiten und siedeln, dann muss man auch Zeit geben, ihnen die Funktionsfähigkeit zu verschaffen, die sie früher hatten."

Wehre und Kraftwerke beeinträchtigen natürlichen Lauf der Alpenflüsse

Speziell die Alpenflüsse, die die unterschiedlichen Klimazonen vom Hochgebirge bis ins Flachland verbinden, sind Biotopbrücken zwischen dem Gebirge und der Donau und Brutstätten und Verbreitungslinien für die Artenvielfalt.

Diese Funktion erfüllen sie aber nur, wenn durch die natürliche Dynamik vielfältige Lebensräume entstehen. Noch aber blockieren mehr als 5.000 Wehre den natürlichen Lauf der bayerischen Flüsse.

Auch die Wasserkraft ist erst noch dabei, ökologischer zu werden: Mit mehr als 50 Kraftwerken an Isar und Lech investiert der Energiekonzern Uniper einen dreistelligen Millionenbetrag in Fischaufstiege und Umgehungsgewässer. Bis 2027, dem Zieljahr der Wasserrahmenrichtlinie, wird Uniper insgesamt 42 solcher Anlagen an Isar, Lech, Main und Donau verwirklichen.

Neue Kraftwerksverträge sollen Verbesserung bewirken

Zur großen Herausforderung kommt es in den nächsten Jahren, wenn zahlreiche Kraftwerksverträge auslaufen, die oft mehr als ein halbes Jahrhundert alt sind, und demnächst neu verhandelt werden. Dann geht es darum, wie viel Ökologie in die Betriebsgenehmigung eingearbeitet wird, zum Beispiel durch Restwassermengen, also den Wasseranteil, der im natürlichen Fluss verbleiben muss.

Aber mehr Wasser im Fluss bedeutet weniger Wasser auf den Turbinen und damit weniger Strom. An dieser Herausforderung zeigt sich, dass die Renaturierung der Flüsse eine gesamtgesellschaftliche Frage ist.

Naturschützer und Fischer an Lech, Ammer und Isar fordern jetzt mehr Anstrengungen, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen und die bayerischen Gewässer zu einem echten Naturerbe zu machen. Denn die Alpenflüsse waren und sind ein prägender Anteil dessen, was die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft Bayerns ausmacht.