Bayerns Corona-Exit: Opposition sieht weiteren Handlungsbedarf

Maskenpflicht derzeit nicht vorgesehen

Eine Maskenpflicht gibt es in Bayern vorerst nicht. Wohl aber ein "Gebot", einfache Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften zu tragen. Sowohl Söder, als auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) ließen Sympathie für ein verpflichtendes Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes erkennen. Und Söder warnte denn auch, sollte dieses Mundschutzgebot nicht umgesetzt werden, "erwägen wir dann auch eine Maskenpflicht".

Geschäfte öffnen schrittweise

Immer wieder betonte Söder, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Erfolge zeigten, doch dürften die Erfolge nicht durch vorschnelle Lockerungen gefährdet werden. In Geschäften gelte es daher, ausreichend Abstand voneinander zu halten. Gärtnereien, Garten- und Baumärkte dürfen an diesem Montag wieder öffnen. Am 27. April sollen dann Geschäfte mit einer Größe von bis zu 800 Quadratmetern folgen - eine Woche später als im übrigen Bundesgebiet. Dann dürfen auch Auto-, Fahrrad- und Buchläden ohne Größenbeschränkung öffnen.

Shopping-Zentren müssen weiter geschlossen bleiben. Das gilt auch für Restaurants, Cafés, Hotels und Pensionen. Söder zeigte sich zuversichtlich, dass Gastronomiebetriebe um Pfingsten herum wieder öffnen könnten. Weil seinen Worten nach Auslandsreisen in Länder wie Italien, Frankreich oder die Türkei vermutlich ohnehin nicht möglich sein werden, könnten Einnahmeeinbußen eventuell mit einem guten Sommergeschäft aufgefangen werden. Friseure und Fußpfleger können ihre Arbeit am 4. Mai wieder aufnehmen.