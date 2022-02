Bayerns Landkreise bereiten sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor

Fassungslosigkeit und Entsetzen sind nach wie vor weit verbreitet unter den Menschen in Bayern angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine. Immer mehr bayerische Landrätinnen und Landräte wollen den Menschen in der Ukraine helfen. Sie bereiten ihre Landkreise darauf vor, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen.

Bayerischer Landkreistag fordert unbürokratische Hilfe

Der Bayerische Landkreistag fordert Bund und Freistaat auf, ungenutzte Liegenschaften unverzüglich zur Verfügung zu stellen. "Wir können in der jetzigen Situation nicht auf seitenlange Verwaltungsanweisungen von oben warten, sondern brauchen eine pragmatische Handhabung!", sagt der Vizepräsident des Bayerischen Landkreistags und Landrat von Fürstenfeldbruck Thomas Karmasin.

Viele Landratsämter wie Dachau und Günzburg prüfen bereits, inwieweit sie in bestehenden Asylunterkünften und Turnhallen kurzfristig Geflüchtete aus der Ukraine unterbringen können. Auch die Landkreise Aichach-Friedberg und Donau-Ries in Schwaben melden ihre Bereitschaft, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. In Niederbayern und der Oberpfalz appellieren viele Landkreise an Immobilienbesitzer und Vermieter, sich bei ihrem Landratsamt zu melden, falls sie freien Wohnraum haben. "Wir suchen Wohnungen, Appartements und Einfamilienhäuser, um Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, unterzubringen. Der Anreiz für die Vermieter ist, dass mit dem Freistaat Bayern ein solventer Mieter da ist, der sichere Mieteinnahmen verspricht.", sagt Sprecherin Christine Hollederer vom Landratsamt Amberg-Sulzbach.

Auch München und Ingolstadt wollen Geflüchtete unterbringen

Ingolstadt hat angekündigt, dass noch Plätze in der bestehenden Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung ANKER frei sind. Die Stadt wäre auch bereit, ein weiteres Grundstück zur Verfügung zu stellen, das bisher schon als Standort für eine Aufnahmeeinrichtung gedient hat, teilt Ingolstadt mit. München, Partnerstadt von Kiew, hat einen Stab für außerordentliche Ereignisse einberufen, um die Vorbereitungen für die mögliche Unterbringung Geflüchteter zu koordinieren. Die Regierung Oberbayern teilt auf BR-Anfrage mit, dass in den staatlichen Unterkünften aktuell noch freie Kapazitäten bestehen, die bei Bedarf auch noch erhöht werden können.

In ganz Bayern werde mit 50.000 Flüchtlingen gerechnet, so einige Landräte. Laut Bayerischem Flüchtlingsrat ist zu erwarten, dass zumindest einige Tausend Ukrainerinnen und Ukrainer zu ihren Verwandten nach Bayern flüchten werden. Allein in München leben mehr als 8.000 Menschen aus der Ukraine.

Bayerischer Flüchtlingsrat kritisiert Innenminister Herrmann

Unterdessen kritisiert der bayerische Flüchtlingsrat, dass der Freistaat sich nicht offiziell auf die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine vorbereite – im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Er fordert den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann auf, alles zu tun, um Platz zu schaffen für ukrainische Geflüchtete. "Die werden mit großer Sicherheit kommen. Sie sollten auch unkomplizierten Zugang bekommen zu Arbeit und Schule, damit sie hier nicht tatenlos rumsitzen müssen", sagt Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrats. Der Bayerische Flüchtlingsrat bekomme vermehrt Nachfragen, wie die Flucht von Freunden und Verwandten aus der Ukraine ermöglicht werden könne und wie es um die Aufnahme in Bayern stehe.

Innenminister: "Kein Grund, jetzt irgendwo schon Feldbetten aufzustellen."

Es werde größere Flüchtlingszahlen geben, glaubt auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Aber er geht davon aus, dass die Geflüchteten zunächst in den Anrainerstaaten der Ukraine landen, in Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien. Da müsse Deutschland natürlich helfen, so Herrmann. Noch könne man aber nicht abschätzen, um welche Dimensionen es sich dabei handele. Für Bayern sieht der Innenminister jedoch aktuell keine Notwendigkeit, sich auf Geflüchtete vorzubereiten. "Wir sind schon ganz konkret in Kontakt mit den Kommunen, haben sie vorgewarnt, dass sie schonmal in Bereitschaft sein sollen, aber es sind noch keine belastbaren Informationen, dass es jetzt einen Grund gäbe, heute schon irgendwo Feldbetten aufzustellen."

Auch gibt es vom bayerischen Innenministerium noch keine Weisung dazu, wie mit dem aufenthaltsrechtlichen Status der ukrainischen Staatsbürger umgegangen werden soll, teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Diese Weisung wird am Wochenende erwartet, heißt es. Die oberbayerische Regierung teilt unterdessen mit, dass ukrainische Staatsangehörige grundsätzlich ohne Visum in die EU einreisen und deswegen auch ohne Weiteres in privaten Unterkünften unterkommen können.