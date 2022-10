"Ist das alles?" - Bayern kritisiert AKW-Machtwort von Scholz

Aiwanger: Vertrauen in Regierung erschüttert

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisierte: "Der Kanzler springt mit April zu kurz." Und der Energieminister verzichte aus ideologischen Gründen auf Energieerzeugung. "Wenn der Kanzler auf öffentlichen Druck hin jetzt doch alle drei AKWs verlängern muss, das Energieministerium aber nur zwei wollte, lässt das tief blicken", sagte Aiwanger. Das Vertrauen in die Bundesregierung, ob sie wirklich alles tue, um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen, sei tief erschüttert.

"Es glaubt auch niemand mehr, dass die Energieprobleme bis April so weit gelöst sind, dass wir keine Atomkraft mehr bräuchten. Wir müssen dringend zeitnah dafür sorgen, dass auch der Winter 2023/24 noch mit Atomstrom abgesichert wird." Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschaftsminister

Niederaichbachs Bürgermeister: Was soll danach passieren?

So argumentiert auch Niederaichbachs Bürgermeister Josef Klaus (CSU), dessen Gemeinde nahe dem Kernkraftwerk Isar 2 liegt. "Für mich stellt sich tatsächlich die Frage, was dann nach dem 15. April passieren soll. Ich meine, dass der nächste Winter genauso kritisch sein wird wie dieser, und dass die Kraftwerke über den 15. April hinaus laufen sollten", so Klaus zum BR. Der Beschluss des Kanzlers sei mehr als überfällig gewesen, man sei in einer tatsächlichen Notlage. Die Bürger bewege die Frage nach der Versorgungssicherheit. Es führe an einem Weiterbetrieb bis Mitte April nichts vorbei, so Klaus.

Ob der Weiterbetrieb positive Auswirkungen für Niederaichbach habe, zum Beispiel steuerlich, könne er noch nicht sagen. Um das ginge es jetzt auch nicht, sondern es gehe letztendlich um die Sicherheit der Bevölkerung und die Sicherheit der Versorgung mit Strom, und dass die Infrastruktur stehe. Derzeit werde in den Gremien über Notfallpläne und Notstromaggregate diskutiert, daran sehe man laut Bürgermeister Klaus, wie kritisch die Situation sei.