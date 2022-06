Bayerns Kliniken warnen vor Versorgungskrise

Die Kliniken im Freistaat erwarten durch die Inflation hohe Belastungen. Sollte die Politik nicht gegensteuern, bestehe das Risiko einer "Einschränkung der medizinischen Versorgung", warnte Tamara Bischof, Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Spätestens bei wieder steigenden Corona-Infektionszahlen im Herbst drohe eine "Finanz- und Versorgungskrise", sagte die Erste Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) am Montagabend bei den Gesundheitspolitischen Sommergesprächen der BKG in München. Deutlich höhere Ausgaben für Energie und andere Sachkosten reißen in diesem Jahr nach Berechnungen der BKG eine Lücke von 530 Millionen Euro in die Haushalte der Kliniken in Bayern.

Bischof: "Mittel reichen vorne und hinten nicht aus"

Bischof forderte umfangreiche zusätzliche Gelder der Krankenkassen für die Patientenversorgung. Aber auch die Mittel für Investitionen, die die Staatsregierung bereitstellt, reichten "hinten und vorne nicht aus", kritisierte die Freie-Wähler-Politikerin.

Holetschek: Gesetzliche Krankenkassen "massiv unterfinanziert"

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte den Krankenhäusern Unterstützung bei den Finanzproblemen zu. Allerdings seien die gesetzlichen Krankenkassen als wichtigste Geldgeber "massiv unterfinanziert". Holetschek verwies auf Berechnungen des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung, wonach den Kassen im nächsten Jahr 17 Milliarden Euro fehlen werden.

Aus dem Bundesgesundheitsministerium gebe es noch keine konkreten Vorschläge, wie sich diese Lücke schließen lasse, sagte Holetschek. Der Minister räumte ein, dass auch die Staatsregierung höhere Investitionsmittel bereitstellen könnte. Doch darüber müssten Gespräche unter anderem mit Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) geführt werden.

"Überbordende Bürokratie"

Die Finanzlage sei nur ein Problem von vielen, die im Krankenhausbereich angegangen werden müssten, sagte Holetschek. Um den Personalmangel zu bekämpfen, müsse unter anderem die Anerkennung der Berufsabschlüsse von Fachkräften aus dem Ausland überarbeitet werden. Es sei auch dringend nötig, die "überbordende Bürokratie" in den Kliniken zurückzufahren, betonte der Gesundheitsminister.

Erst vor kurzem hatte die Ärzteorganisation Marburger Bund den "Bürokratie-Irrsinn" an den Kliniken beklagt. "Wie kann es sein, dass in einer Zeit, in der Stationen wegen fehlenden Personals verkleinert, Patienten abbestellt werden müssen, Ärztinnen und Ärzte täglich drei Stunden mit Dokumentation und Datenerfassung von ihrer Arbeit abgehalten werden?", so die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).