Angespannte Lage in Bayerns Kliniken vor Weihnachten

Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, sieht beim Blick auf die Lage der rund 400 Kliniken in Bayern derzeit ein gemischtes Bild. Die Situation sei "viel beherrschbarer und kontrollierter" als noch vor zwei Wochen. Doch er ergänzt: "Wir sind längst noch nicht da, dass wir ganz normale, planbare Behandlungen wieder regulär machen können."

Im Norden ist die Situation etwas günstiger

In Oberbayern, Niederbayern und Schwaben sei die Lage dabei schwieriger als in Franken und der Oberpfalz. "Dort sieht es ein bisschen besser aus", sagt Engehausen. So berichten die Universitätsklinik in Würzburg und die Sozialstiftung Bamberg, sie hätten in letzter Zeit Covid-Patienten aus Südbayern aufgenommen und selbst keine Verlegungen vornehmen müssen, weil ihre Kapazitäten noch ausreichten.

Was die weitere Entwicklung betrifft, erwartet die Sozialstiftung Bamberg über Weihnachten eine leichte Entspannung auf der Normalstation. Danach sei ein erneuter Anstieg zu erwarten. Denn auch ohne mögliche Auswirkungen der neuen Omikron-Variante dürften die Ansteckungszahlen durch Besuche und Reisen während der Feiertage nach oben getrieben werden. Dafür stünden aber grundsätzlich genug Betten und Personal zur Verfügung, erklärt der Bamberger Klinikträger.

Unbekannte Größe Omikron

Schwer einzuschätzen ist nach Ansicht der Klinikleitungen und der Krankenhausgesellschaft der Effekt, den die neue Omikron-Variante des Coronavirus haben wird. Der Ärztliche Direktor des Klinikums Augsburg, Michael Beyer, stellt fest: "Omikron ist extrem ansteckend, dafür gibt es kaum ein Beispiel in der Natur. Aber wir wissen noch nicht, was für Auswirkungen es hat."

Der Chef des kommunalen Klinikverbundes der Stadt München, Axel Fischer, macht sich dabei nicht nur Sorgen wegen einer steigenden Zahl von Corona-Patienten, die sich mit der Omikron-Variante infizieren und deswegen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er fragt sich auch, was geschieht, wenn Omikron die Zahl der Krankmeldungen in den Klinik-Belegschaften nach oben treibt: "Wenn durch einen hohen Krankenstand ein Labor ausfällt, oder die Sterilgut-Versorgung, dann legt das ein ganzes Krankenhaus lahm." Insgesamt aber habe die München Klinik Notfallpläne, um auf verschiedene Entwicklungen vorbereitet zu sein.

Und Tom-Philipp Zucker, ärztlicher Direktor am Klinikum Traunstein, weist darauf hin, dass in den nächsten Monaten eine höhere Zahl von Unfällen, etwa wegen Glatteis, zusätzliche Herausforderungen für Kliniken mit sich bringen kann. Auch für sein Haus könne er aber sagen, dass entsprechende Notfall- und Eskalationspläne ausgearbeitet seien.

Weiterhin OP-Verschiebungen

Die momentane Entspannung, von der etliche bayerische Krankenhäuser berichten, nutzen einige Kliniken, um Operationen, die in den vergangenen Wochen verschoben wurden, nachzuholen. So versuche das Klinikum Augsburg auch über die Feiertage, eine "Bugwelle von nicht behandelten Patienten abzuarbeiten, die wir vor uns herschieben", sagt der Klinik-Chef Michael Beyer.

Joachim Ficker, Klinikleiter am Klinikum Nürnberg, berichtet gleichzeitig, dass an seinem Haus weiterhin OPs verschoben werden. Denn die Intensivstationen des Nürnberger Klinikums seien weiter "am Anschlag".

Entspannung erst im Frühsommer?

Auf die Frage, wann er eine wirkliche Entspannung erwarte, gibt der Nürnberger Klinikleiter eine sehr vorsichtige Antwort. Wirklich ändern werde sich die Lage möglicherweise erst ab Pfingsten, wenn die Menschen sich wieder wesentlich weniger in geschlossenen Räumen aufhielten: "Bis dahin befürchte ich, werden wir eine schlechte Zeit haben."