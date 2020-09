Bayerns Kliniken fühlen sich für neue Corona-Welle gerüstet

Würde eine große Corona-Welle jetzt auf uns zurollen, wären die Kliniken in Bayern gut gewappnet. Sie haben aus den Erfahrungen im Frühjahr, als die Corona-Pandemie ausbrach, gelernt und entsprechend aufgerüstet. Aktuell stehen rund 4.200 Intensivbetten im Freistaat zur Verfügung, teilte der Chef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), Siegfried Hasenbein, BR24 mit. Vor Corona waren es nur knapp 3.000 Betten.

Intensivstationen aktuell zu zwei Dritteln ausgelastet

Nach dem monatelangen Ausnahmezustand läuft auf den Intensivstationen wieder der Normalbetrieb, Coronabedingt verschobene Operationen und Behandlungen werden nachgeholt, natürlich immer streng unter Einhaltung der Hygieneregeln. Die Intensivstationen sind laut Hasenbein momentan zu zwei Dritteln ausgelastet. Die Situation ist also vergleichsweise entspannt.

"Wir müssen auch Gewehr bei Fuß stehen für den Ernstfall, der Klinikalltag ist natürlich nicht mehr so angespannt wie im Frühjahr. Doch ich würde es mal so ausdrücken: Die Situation ist absolut beherrschbar, aber die Klinikmitarbeiter arbeiten hoch konzentriert." Siegfried Hasenbein, BKG

Kliniken haben aus der ersten Corona-Welle gelernt

Sollte sich die Lage ändern und doch wieder der Corona-Ernstfall eintreten, könnten die Kliniken schnell reagieren, versichert der BKG-Chef. Man habe aus der Vergangenheit gelernt und Konsequenzen gezogen.

Abläufe wurden verändert; Corona-Verdachtsfälle, Corona-Infizierte und Normalpatienten werden strikt getrennt; Hygienevorschriften wurden verschärft und das Personal wurde geschult. Außerdem gibt es laut Hasenbein nun auch in jeder Klinik einen Pandemiebeauftragten sowie überarbeitete Alarm- und Katastrophenpläne.

Nürnberger Klinikum: Neues Stufenkonzept für Ernstfall

Das Nürnberger Klinikum würde nach seinen Erfahrungen aus der ersten Corona-Welle einiges anders machen, berichtet Joachim Ficker, Chef der Pneumologie. Im Frühjahr hatten sie den Routinebetrieb sehr stark heruntergefahren und Mitarbeiter aus anderen Bereichen abgezogen.

Nun würden sie stufenweise ihre Kapazitäten an Betten, Personal und Technik an den steigenden Bedarf anpassen. "Wir möchten den Routinebetrieb möglichst wenig beeinträchtigen", erklärt Ficker. "Denn der muss ja weitergehen, weil alle anderen Erkrankungen auch behandelt werden müssen."

Intensivstationen: Wenige, aber stark erkrankte Corona-Patienten

Aktuell sind zwar wenige Corona-Patienten auf den Intensivstationen der bayerischen Kliniken. Aber die, die dort liegen, haben mit dem Covid 19-Virus schwer zu kämpfen, berichtet der Nürnberger Lungenspezialist Ficker. So müssen derzeit drei seiner Patienten beatmet werden: "Einer braucht sogar einen künstlichen Lungenersatz, weil er wirklich sehr, sehr krank ist. Und da sind auch junge Leute dabei. Der jüngste Patient auf der Intensivstation, der ist wirklich schwer krank, der ist 48 Jahre."

Nürnberger Mediziner: Coronafälle werden steigen

Mediziner wie der Nürnberger Pneumologe Ficker rechnen nicht mit einer zweiten Welle, aber sie gehen fest davon aus, dass die Zahl der Coronafälle in den kommenden Wochen wieder steigen wird. Denn der Herbst steht vor der Tür, es wird kälter, die Menschen werden sich mehr drinnen aufhalten und nach den Sommerferien soll der Betrieb in Schulen, Kitas und Firmen wieder normal anlaufen. Die Ansteckungsgefahr wird damit größer. Aber die Kliniken in Bayern blicken zuversichtlich auf die kommenden Monate – dank guter Corona-Vorbereitungen.