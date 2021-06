BR24Live 12.50 Uhr: Bayerns Kabinett zur Corona-Lage

Eine Woche nach der überraschenden Aussetzung der Maskenpflicht im Unterricht an Bayerns Grundschulen steht das Thema am Dienstag im Kabinett wieder auf der Tagesordnung. Der Ministerrat muss dann die Frage klären, ob und wann auch an den weiterführenden Schulen am Sitzplatz in der Klasse auf die Maske verzichtet werden darf.

Maskenpflicht im Unterricht

Die Freien Wähler fordern schon länger eine Aufhebung der Maskenpflicht an allen Schulen, die Forderung wird auch von Teilen der Opposition unterstützt. Ministerpräsident Markus Söder und seine CSU stehen dem aber trotz der weiter sinkenden Inzidenz in Bayern skeptisch gegenüber. "Manche fordern da die völlige Abschaffung der Maske. Ich finde es einfach falsch", sagte er gestern nach einem Impfgipfel in München. Neben den Impfungen seien die Masken, auch wenn sie im warmen Sommer mehr störten, der beste Schutz vor einer Ansteckung.

Luftfilter für Schulen durch die Kommunen?

Weiteres Thema dürfte die Ausstattung von Schulklassen mit Luftreinigern sein. Obwohl es seit Monaten für die Schulträger Fördergelder gibt, die ihre Klassen technisch nachrüsten und so den Schutz vor Infektionen reduzieren wollen, sind Luftreiniger immer noch in Bayerns Schulen eine Seltenheit. Die Staatsregierung spielt daher laut Söder mit dem Gedanken, die Nachrüstung zur Pflicht zu machen. Verantwortlich für die Ausstattung der Schulen sind die Schulträger, das sind in der Regel die Kommunen.

Weiteres Thema: Schutz vor Delta-Variante

Die Delta-Variante des Corona-Virus wird nach Ansicht von Ministerpräsident Söder bald auch in Bayern das Infektionsgeschehen bestimmen. Das Kabinett soll sich heute mit entsprechenden Schutzmaßnahmen beschäftigen. Das hatte Ministerpräsident Söder nach dem Impfgipfel der Staatsregierung gestern angekündigt.

Er zeigte sich vorsichtig optimistisch: "Die Corona-Lage ist in Bayern zum Glück derzeit sehr stabil. Wir sind heute unter 7 bei 6,9 mit der Inzidenz. Bundesweit liegen wir da sehr gut", so Söder. Er warnte aber, die Gefahr durch die Virus-Mutante zu unterschätzen: "Man wäre geneigt zu sagen, es gibt einen schönen Sommer und alles ist vorbei, wenn nicht immer wieder dieses Kreuz mit Corona wäre, mit einer neuen Mutation und das ist die Delta-Variante." Gerade auch der Blick ins Ausland mache klar: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder nicht nur eine Sommer-Delle bekommen bei Corona, sondern leider einen Start für eine neue vierte Welle, die uns dann insbesondere zu Schulanfang sehr beschäftigen wird".

Mehr Gerechtigkeit bei der Impfstoff-Verteilung

Ein weiteres Thema wird die Impfstoff-Verteilung in Deutschland sein. Söder betonte: "Wir brauchen mehr Impfstoff, auch in der Verteilung der Bundesländer." Bayern liege bei der Verteilung hochgerechnet auf seine Einwohner auf Platz sieben unter den Ländern. Gleichzeitig räumte der Ministerpräsident aber auch ein, dass es im Freistaat zu Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung des Impfstoffes gekommen sei.