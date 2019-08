Bayerns Justizbeamte: SPD beklagt viele Überstunden

Die bayerischen JVA-Beamten haben im vergangenen halben Jahr zusätzliche Überstunden angesammelt. Ende Juni 2019 schoben sie genau 49.186 dienstfreie Tage vor sich her, was bei einem Acht-Stunden-Arbeitstag gut 393.000 Überstunden entspricht. Im Vergleich zum Stand zu Jahresbeginn ist das ein Plus von etwa 1,3 Prozent. Das geht aus der Antwort des bayerischen Justizministeriums auf eine Anfrage der Landtags-SPD hervor.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher erklärte: "Jahr für Jahr toppen die Beschäftigten im bayerischen Justizvollzug ihren Überlastungszustand - allen Versprechen der Staatsregierung zum Trotz, sie würde die Situation lindern". Rinderspacher forderte zum wiederholten Mal zusätzliches Personal.

Eisenreich: "Situation weiterhin verbesserungswürdig"

Justizminister Georg Eisenreich (CSU) erklärte in der Antwort auf die SPD-Anfrage, dass die "Personalsituation gerade im allgemeinen Vollzugsdienst weiterhin verbesserungswürdig" sei. Sein Ministerium verweis tauf BR-Anfrage auch darauf, dass man seit 2013 insgesamt 517 neue Planstellen und 90 zusätzliche Anwärterstellen im Justizvollzug geschaffen habe. Seit 1990 sei die Zahl der verfügbaren Stellen um rund 42 Prozent gestiegen.

Zwischen 2020 und 2024 werden allerdings laut Justizministerium 477 JVA-Bedienstete in den Ruhestand gehen. Diese Stellen würden selbstverständlich schnellstmöglich besetzt, auch durch eine eigens aufgelegte Kampagne zur Nachwuchsgewinnung.

In Bayern gibt es aktuell 36 Justizvollzugsanstalten. Im allgemeinen Vollzugsdienst sind momentan 4107 Menschen beschäftigt. In Bayerns Gefängnissen ist Platz für 12.600 Häftlinge - Ende Juni waren 11.377 Menschen inhaftiert. Das sind elf mehr als Ende 2018.