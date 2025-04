Bayerns Innenstädte: Hürden für sehbehinderte Menschen

"Wie auf einer Eisfläche mit geschlossenen Augen" – so beschreibt Bernhard Claus seinen Alltag in der Münchner Innenstadt. Er ist blind seit einem Motorradunfall vor 40 Jahren. Wenn er sich durch die belebte Kaufingerstraße kämpft, ist das kein Spaziergang, sondern ein Hindernisparcours. Ein durchgängiges taktiles Leitsystem? Fehlanzeige.

90.000 Betroffene – und kein Standard

Laut aktuellem Stand des Sozialministeriums leben in Bayern über 90.000 Menschen mit einer festgestellten Sehbehinderung. Rund 10.600 von ihnen gelten als blind, über 300 als taubblind. Und trotzdem: Der barrierefreie Umbau bayerischer Innenstädte kommt nur schleppend voran.

"Das funktioniert nicht - und sie haben es trotzdem so gebaut"

In der Münchner Sendlinger Straße gibt es bereits Bodenindikatoren, sogenannte Rippen- und Noppenplatten, die Blinden beim Navigieren helfen. In der Kaufingerstraße hingegen soll eine "erweiterte Regenrinne" als Orientierung dienen. Doch Bernhard Claus schüttelt den Kopf: "Wir haben von Anfang an gesagt, das funktioniert nicht – und sie haben es trotzdem so gebaut."

Auch Stefanie Freitag vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) ist frustriert. Das vorhandene Material sei nicht ertastbar, zu glatt, zu uneben – einfach nicht brauchbar. "Mit zu großen Kugeln am Blindenstock rutscht man drüber, mit kleinen bleibt man stecken. Und dann lockert sich das Ganze durch die Straßenreinigung auch noch."

Wer ist zuständig?

Der Freistaat Bayern verweist auf die Kommunen. Das Sozialministerium (StMAS) fördert taktile Leitsysteme nicht direkt. Zuständig seien das Bauministerium (StMB) oder das Landwirtschaftsministerium (StMELF). Es gibt zwar Programme – etwa im Rahmen der Städtebauförderung. Aber kurz gesagt: Die Kommunen müssen bei nachträglichem Einbau von Leitsystemen für Blinde Fördertöpfe finden.

Positivbeispiel Unterhaching

Ein positives Beispiel für ein taktiles Leitsystem ist Unterhaching. Hier wurde die S-Bahn-Station im Rahmen einer Sanierung komplett mit einem neuen Leitsystem ausgestattet – von der Bahn bis zur Bibliothek. Hier gibt es auch Aufmerksamkeitsfelder, die auf Abzweige hinweisen. Bernhard Claus fühlt sich hier sicher. "Ich gehe einfach – ohne zu sehen, ohne zu hören – aber ich weiß, wo ich bin. Ich muss nicht raten, nicht kämpfen. Das ist Freiheit."

Konkrete Daten, wie viele Städte in Bayern bereits über taktile Leitsysteme verfügen, liegen nicht vor – weder dem Sozial- noch dem Bauministerium. Der Blinden- und Sehbehindertenbund fordert deshalb klarere Strukturen, feste Standards – und konkrete Förderprogramme.

Barrierefreier Umbau: Wohl Jahrzehnte der Geduld nötig

Bernhard Claus weiß: Bis sich etwas flächendeckend ändert, wird es dauern. Jahrzehnte vielleicht. Doch er will nicht aufgeben – und er hofft auf ein Umdenken. Seine Bitte an Sehende: "Sie müssen kein Mitleid haben. Aber wenn Sie helfen wollen – einfach fragen. Nicht anfassen, nicht wegziehen. Sondern zuhören. Und dann gemeinsam gehen."