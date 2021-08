Bayerns Innenstädte – Aufbruch dank Leerstand

Christian Hörmann steht auf einer gepflasterten Fläche, die eigentlich zum Verweilen einladen soll. Zu seiner Rechten ragt ein riesiger, fensterloser Bau über das Viertel. Von innen dringen warme Luft und Kaufhausgedudel in den Morgen. Links von ihm erstreckt sich das Münchner Westend mit seinen vielen kleinen Läden, Manufakturen und Friseuren. Auf die Frage, wie die Innenstädte in Zukunft aussehen werden, muss der Berater für Stadtentwicklung kurz lachen.

Die Innenstädte werden sich wandeln

"Die Nutzungsmischung muss sich erneuern, wir brauchen eine neue Mixtur", sagt Hörmann. Der Handel werde weniger, dafür mehr Gastronomie und "viel mehr Aufenthaltsqualität". Damit meint der Berater auch, dass eine gepflasterte Fläche wie hier die Ausnahme werden muss. Stattdessen brauche es Bänke, Bäume und Spielplätze.

Hörmann nimmt an, dass es sehr bald wieder mehr Leben in den Innenstädten Bayerns geben wird. Gerade, weil durch die Corona-Pandemie einige Gewerbeflächen aufgegeben werden mussten. Wie er auf diese steile These kommt, erklärt sich mit einem Blick auf die Zeit vor Corona.

Corona als Brandbeschleuniger für Laden-Aufgabe

Denn als im März 2020 der erste Lockdown kam, beklagte man allerorts schon seit einigen Jahren das große Innenstadt- und Einzelhandelssterben. Tatsächlich gab es ganze Straßenzüge, die mit der Aufgabe des einzigen Kaufhauses vor Ort oder mit dem Wegzug der letzten Bankfiliale zu veröden drohten, erklärt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern.

Als großen Verursacher dieser Entwicklung hatte man den Online-Handel ausgemacht. Die Annahme war: Wer im Internet bestellt, der lässt die lokalen Händlerinnen und Händler quasi am ausgestreckten Arm verhungern. Nun hat sich diese Entwicklung in eineinhalb Jahren Pandemie noch einmal beschleunigt. Laut einer Untersuchung des Ifo-Instituts haben die Deutschen gerade während des Winter-Lockdowns deutlich mehr Geld im Online-Handel ausgegeben: Für Haushaltswaren 3,5-mal so viel wie im gleichen Zeitraum 2019. Bei Bekleidung war es 2,7-mal so viel.

Mieten sacken teilweise um 30 Prozent ab

Kaufleute, die in dieser Zeit weder zur "kritischen Infrastruktur" gehört haben und ihren Laden öffnen durften, noch ihr Sortiment für die Online-Kundschaft verfügbar gemacht hatten, die dürften es jetzt schwer haben, sich in den städtischen Lagen zu halten.

Die Folge ist, dass gerade in den Randgebieten viele Läden aufgegeben werden und dass auch in den großen Kaufstraßen vereinzelt Immobilien keinen Nachmieter finden, beispielsweise in der Sendlinger Straße in München. Das bedeutet aber noch nicht automatisch Leerstand, sagt Hörmann. Sondern erstmal nur, dass wegen der sinkenden Nachfrage die Ladenmieten sinken. Der Stadtplaner berichtet, dass beispielsweise in Augsburg in manchen Lagen die Mietpreise für Ladengeschäfte um 20 bis 30 Prozent nach unten abgesackt sind.

Je mehr Auslandstourismus, desto fataler

Diese Entwicklung zeigt sich auch in einer Untersuchung des Immobilienverbands Deutschland Süd (IVD). In nahezu allen Groß- und Mittelstädten in Bayern sind die Ladenmieten währen der Corona-Pandemie nach unten gegangen. Dabei ist zu erkennen: Je größer eine Stadt ist und je stärker sie vom ausländischen Tourismus abhängt, desto stärker sind auch die Mietpreise gesunken.

In Nürnberg beispielsweise hat die Miete für einen kleinen Laden mit bis zu 60 Quadratmetern in bester Lage im Herbst 2020 noch 101 Euro pro Quadratmeter gekostet. Im Frühjahr waren es nur noch gut 86 Euro. Dort allerdings, wo dank Corona der inländische Tourismus boomt, steigen die Mieten laut der Untersuchung sogar: In Regensburg hat der Quadratmeterpreis in 1A-Lage von 50 auf 51 Euro zugelegt.

Auch beim Handelsverband Bayern hört man keinen großen Knall. Sprecher Ohlmann möchte zwar noch keine Entwarnung geben, aber die große Pleitewelle sei bisher ausgeblieben, berichtet er. Das liege auch daran, dass einige Einzelhändler sich mit ihren Ersparnissen über die Lockdown-Monate gerettet haben und daran, dass gerade die privaten Immobilienvermieter den Händlerinnen und Händlern zu Hilfe gekommen sind, indem sie auf Mieteinnahmen ganz oder teilweise verzichtet haben. So konnten sich einige trotz fehlender Einnahmen über die Lockdown-Phasen retten und sich jetzt langsam wieder berappeln.

Jetzt ist die Zeit für die richtigen Konzepte

Hinzu kommt, dass es laut Ohlmann auch einige Gewinnerinnen und Gewinner in dieser Krise gibt. Dazu gehöre natürlich der Lebensmitteleinzelhandel, aber auch die Baumärkte und die Fahrradläden. In dieser mächtig durchgerüttelten Gemengelage sei es jetzt wichtig, dass sich alle Akteure der Innenstädte zusammensetzten und gemeinsam Konzepte für die Zukunft entwickelten.

Denn was das Internet nicht übernehmen kann, ist die Begegnung. Auch das ist eine Erkenntnis vieler Menschen aus der Lockdown-Zeit. Deshalb hat das bayerische Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr einen 100 Millionen Euro schweren Fonds eingerichtet, mit "maßgeschneiderten Förderinstrumenten" sollen die Innenstädte den "Folgen der Pandemie aktiv entgegenwirken". Das meint vor allem die kleinen und mittleren Städte, in denen der Verlust eines großen Geschäfts schon eine echte Sogwirkung entfalten kann.

Die Stadt als Ort der Begegnung neu denken

Womit man wieder bei Christian Hörmann wäre, dem Stadtentwickler auf der gepflasterten Fläche im Münchner Westend. Für ihn bieten die aktuellen Leerstände – die in Bayern mit durchschnittlich fünf bis zehn Prozent übrigens noch unter dem Bundesdurchschnitt von bis zu 25 Prozent liegen – vor allem Chancen.

Denn wenn die großen Läden für Textilien oder Kosmetik teilweise ins Internet abwandern und ihre Ladenflächen vor Ort verkleinern, dann entsteht neuer Platz. Platz für Wohnen, Büros, Gesundheitsversorgung, Bildung, Kultur, Freizeitgestaltung - und auch Nahversorgung und Shopping. Das bietet die Chance auf eine neue Vermischung von Bedürfnissen.

Zurück zum Ursprung der Stadt?

Wobei, auch das gehört zur Wahrheit, so neu wäre diese Vermischung gar nicht, sagt Hörmann. Denn ursprünglich waren Städte genau so angelegt, wie die Staatsregierung es sich jetzt vorstellt. Erst die Industrialisierung mit dem Wegzug der großen Unternehmen an die Peripherie und dem Trend zum Eigenheim für den Mittelstand hat zur Vereinsamung der Innenstädte geführt.

Eine entscheidende Hilfe auf dem Weg hin zu dieser neuen Klassik könnte übrigens ausgerechnet das Internet sein. Denn wer schon seinen Arztbesuch online verabredet, der geht im Anschluss vermutlich auch direkt nebenan noch seine vorab bestellten Bücher abholen, denkt Hörmann.