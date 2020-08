Innenminister verspricht schnellere Ergebnisse nach Corona-Tests

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und BRK-Präsident Theo Zellner haben die Teststation Hochfelln-Nord an der A8 bei Rosenheim besucht. Herrmann dankte dabei allen Einsatzkräften. In kürzester Zeit seien hier, an den weiteren Rastanlagen Inntal-Ost und Donautal-Ost, an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg und den Flughäfen hervorragend funktionierende Testzentren geschaffen worden, in denen sich Reiserückkehrer testen lassen können, sagte Herrmann.

Herrmann würdigt Engagement der Ehrenamtlichen

Seit dem 30. Juli haben laut Herrmann durchschnittlich 28 bis 48 Einsatzkräfte bei Hitze, Regen, Wind und Wetter an den Autobahnraststätten rund um die Uhr getestet. Herrmann bedankte sich bei den Ehrenamtlichen für ihr Engagement und betonte, dass die Regierung nun stufenweise die Testungen in die Hände privater Anbieter gebe. Demnach wird das BRK Traunstein kommenden Mittwoch die Teststelle an ein Privatunternehmen abgeben. Geplant war bisher, dass dies bereits am kommenden Montag geschehen soll.

Andrang wird größer

Die Drive-In-Teststelle an der A8 war am Wochenende stark frequentiert. Seit Samstag sind Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten bundesweit Pflicht. Seitdem ist der Andrang an der Teststation Hochfelln Nord nochmal deutlich gestiegen. Bis spät in die Nacht bildeten sich lange Autoschlangen.

Mehr als 50.000 Tests an Autobahnen und Bahnhöfen durchgeführt

Insgesamt hättn sich während der ersten zehn Tage seit Inbetriebnahme der Corona-Test-Station am Hochfelln Nord mehr als 15.800 Personen testen lassen, berichtete der Leiter des Rettungsdienstes beim BRK Traunstein Jakob Goess. Laut BRK haben sich bayernweit an Bahnhöfen und Autobahnen zusammen mehr als 50.000 Menschen testen lassen - 21.000 davon an der Donautal-Autobahn bei Passau.

Die Helfer müssten alle halbe Stunde ausgetauscht werden, weil sie in Vollschutzanzügen arbeiteten. Sie seien dann erschöpft und nassgeschwitzt, sagte ein Rotkreuz-Sprecher.

Herrmann verspricht schnellere Testergebnisse

Bereits während der ersten Woche der freiwilligen Testungen wurden Beschwerden laut, dass die Ergebnisse unter anderem auch von der Teststelle Hochfelln Nord sehr verzögert oder noch gar nicht bei vielen getesteten Personen eintrafen.

Innenminister Herrmann kündigte für Montag eine Kabinettssitzung an. Thema wird die Erweiterung der Laborkapazitäten in Bayern für schnellere Testergebnisse sein. Dies sei Sinn der Sache und helfe gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. Seiner Ansicht nach können die Menschen im Lauf der nächsten Woche damit rechnen, das Resultat spätestens zwei Tage nach Abgabe der Probe zu bekommen