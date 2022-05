Bayerns Innen- und Justizminister gegen Hate Speech

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat zur bevorstehenden Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern vom 1. bis 3. Juni in Würzburg einen Aktionsplan gegen Desinformation und Hass im Netz vorgeschlagen. Gleichzeitig setzt sich sein Ministerkollege Georg Eisenreich (Justiz) für die Bestrafung von sozialen Netzwerke ein, die Hassbeiträge nicht umgehend löschen. Einen entsprechenden Antrag will Eisenreich seinen Kollegen aus Bund und Ländern bei der Justizministerkonferenz in Schwangau am 1. und 2. Juni vorlegen.

Strafrechtliche Folgen von Hate Speech für Plattform-Betreiber?

Herrmann schlägt einen gemeinsamen Aktionsplan von Bund und Ländern gegen Desinformation und für eine wehrhafte Demokratie vor. "Die bewusste und gezielte Verbreitung von Lügen in der Absicht, zu spalten und Hass zu verbreiten, ist keine schützenswerte Meinungsäußerung," so Herrmann.

Bislang kann das Bundesamt für Justiz in solchen Fällen nur ein Bußgeldverfahren eröffnen. Diese könnten die Betreiber solcher großen Netzwerke aber "häufig aus der Portokasse zahlen", sagte Eisenreich. Deshalb solle der Bund prüfen, ob auch strafrechtliche Folgen für die Unternehmen möglich sind - wenn diese solche Inhalte trotz Kenntnis nicht zeitnah löschen.

Bei der Frühjahrskonferenz der Justizminister in Schwangau soll auch die Bekämpfung von Menschenhandel und Zwangsprostitution Thema sein. Der Kampf gegen Antisemitismus steht ebenfalls auf der Agenda.