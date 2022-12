Bayerns Impfzentren schließen: Überlastete Hausärzte übernehmen

Nach knapp zwei Jahren ist Schluss. Die Impfzentren in Bayern stellen ihren Betrieb ein. Nachdem die Zahl der Imfpwilligen immer weiter abgenommen hat, sollen die Vakzine ab 2023 nur noch bei Hausärzten verabreicht werden. In der Hochphase wurden beispielsweise im Impfzentrum Miltenberg in Unterfranken bis zu 1.300 Impfungen pro Tag vorgenommen, im Sommer 2022 sanken die Zahlen auf rund 40 bis 50 pro Tag.

Hohe Kosten für Impfzentren

Ein Impfzentrum zu betreiben ist teuer. Rund 230.000 Euro pro Monat sind es beispielsweise in Miltenberg für Miete, Nebenkosten, Fahrzeuge, Sicherheitspersonal, Reinigung und Verwaltung. Hinzu kommen rund 60.000 bis 70.000 Euro Ärztehonorar. Diese Kosten möchten sich Bayern und die Bundesregierung in Zukunft sparen und die Einrichtungen wieder in ihre ursprüngliche Nutzung überführen - Turnhallen, Mehrzweckhallen und Schwimmbäder zum Beispiel.

Arztpraxen "von Infekt-Patienten überrannt"

Impfungen sollen künftig nur noch bei Hausärzten durchgeführt werden. Aktuell haben die Praxen allerdings bereits mit überdurchschnittlich vielen Krankheitsfällen in der Bevölkerung zu kämpfen. In der Kalenderwoche 48, also Anfang des Monats, sind beispielsweise 9,5 Millionen Menschen laut Zahlen des Robert Koch-Instituts an Husten oder Halsschmerzen erkrankt gewesen. "Wir werden von Infekt-Patienten überrannt", so Oliver Abbushi, der eine Hausarztpraxis in Oberhaching hat, im Gespräch mit BR24. Durch mehr Impfpatienten kommen auf die Ärzte nun zusätzliche Aufgaben zu.

Impfzentren mit letzten Impfungen in Bayern

Derweil laufen an Bayerns Impfzentren noch die letzten Aktionen. In der Hofer Freiheitshalle findet heute beispielsweise zum letzten Mal eine Corona-Sonderimpfaktion statt. Auch Kinderimpfungen sind dabei möglich. An Silvester können sich Impfwillige hingegen zum letzten Mal im Impfzentrum von Stadt und Landkreis Bamberg in Hallstadt impfen lassen – ganz ohne Termin.

Impfzentrum Bamberg "eine echte Erfolgsgeschichte"

In den vergangenen zwei Jahren sind im Bamberger Impfzentrum, das zunächst in Bamberg war und später nach Hallstadt im Landkreis Bamberg verlegt wurde, 215.000 Impfungen durchgeführt worden. Für die Leiterin des Impfzentrums, Isabella Dietel-Curtis, ist das eine erfolgreiche Bilanz: "Wir freuen uns, dass wir in den zwei Jahren so vielen Menschen in der Region helfen konnten. Betonen möchte ich jedoch, dass die Auflösung des Impfzentrums nicht bedeutet, dass Impfungen überflüssig geworden sind. Im Gegenteil: Weiterhin empfehlen wir, sich in geeigneten Abständen vor neuen Virusvarianten schützen zu lassen." Das Impfzentrum nennt der Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) "eine echte Erfolgsgeschichte".

Nach dem Rückbau der Impfzentren impfen die Hausärzte weiter

Ohne Terminvergabe bieten auch die Impfzentren in Bayreuth und in Pegnitz im Landkreis Bayreuth bis Ende Dezember Impfstoffe von Biontech, Moderna, Nuvaxovid und den Totimpfstoff Valneva an. Geschlossen bleiben die Impfzentren aber am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. "Die Corona-Impfzentren waren über viele Monate hinweg sehr sinnvolle Einrichtungen, insbesondere als es einen großen Bedarf gab, täglich und zeitgleich Hunderte Impfungen durchzuführen", teilte das Landratsamt Bayreuth mit.

Der Rückbau der Räumlichkeiten, in denen die Corona-Impfzentren von Stadt und Landkreis Bayreuth untergebracht sind, erfolgt ab dem 2. Januar 2023. Dann können die Stadtbadturnhallen in Bayreuth, die Wiesweiherhalle in Pegnitz und die Räume des BRK-Kreisverbands Bayreuth wieder für Sport und Vereinstätigkeiten genutzt werden.