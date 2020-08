Grüne fordern wegen Corona zusätzliche Schulbusse

"Die meisten Kinder und Jugendlichen fahren mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule. Und in Zeiten von Corona sind überfüllte Schulbusse unzumutbar", sagte der Grünen-Abgeordnete Martin Stümpfig in München.

Verstärkerbusse würden im Zusammenspiel mit flexiblem Unterricht die Schülermassen in den Bussen entzerren. Da derzeit kaum Reisebusse unterwegs seien, könnten diese für solche Zwecke gut genutzt werden, schlägt Stümpfig vor und verweist auf übervolle Schulbuslinien im Landkreis Ansbach.

Corona-Abstandsregeln machen Probleme

Eine Anfrage des Grünen-Politikers beantwortete die Staatsregierung mit dem Hinweis, dass die Aufgabenträger für die Schülerbeförderung, also etwa Städte, Gemeinden oder Landkreise, schon im April aufgefordert worden seien, sich mit den Schulen abzustimmen, um Unterrichtsstunden so zu verteilen, dass weniger Schüler zur gleichen Zeit transportiert werden. Dass die Abstandsregeln in den Bussen nicht eingehalten werden können, sei kein Anlass, um generell alternative Verkehrsmittel einzusetzen, so die Staatsregierung.

Pauschale reicht den Grünen nicht

Das reicht Stümpfig nicht. Dass auch weiterhin nur eine Pauschale von 60 Prozent der Kosten für die Schülerbeförderung vom Freistaat übernommen wird, sei nicht zufriedenstellend: "Wenn Kommunen oder Landkreise also verantwortungsvoll den Schulbetriebsverkehr entzerren wollen, bleiben sie auf den Kosten sitzen. Somit hängt die Gesundheit der Schulkinder von der Finanzkraft der Kommunen ab." Die Staatsregierung müsse daher ihren Anteil an den Beförderungskosten von bisher 60 Prozent erhöhen.

"Hier braucht es ein deutliches finanzielles Engagement - und zwar ab jetzt, damit es ab 8. September nicht zu einem Schulwegfiasko kommt", betonte Stümpfig.