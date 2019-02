Bayerns Grüne diskutieren über Europa und Klima

Politische Standortbestimmung, Weichenstellung für den Europawahlkampf, Debatte über den Klimaschutz und die Wahl eines der beiden Landesparteichefs: Die Grünen haben viel vor auf ihrer zweitägigen Landesdelegiertenkonferenz an diesem Wochenende im mittelfränkischen Bad Windsheim.

Claudia Roth und Toni Hofreiter sprechen

Der Parteitag startet mit einer politischen Aussprache: Auf dem Programm stehen unter anderem Reden von Landeschefin Sigi Hagl, Europa-Spitzenkandidatin Ska Keller, Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, dem Bundestagsfraktionsvorsitzenden Toni Hofreiter und Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze.

Neben der Europawahl im Mai steht thematisch eine Aussprache und Abstimmung zum Klimaschutz in Bayern im Mittelpunkt des ersten Tages. Die Koalition aus CSU und Freien Wählern will - auch als Reaktion auf den Erfolg der Grünen bei der Landtagswahl - den Klimaschutz in der bayerischen Verfassung verankern und plant dazu einen Volksentscheid parallel zur Europawahl. Die Grünen wollen dies aber nur unterstützen, wenn dazu auch direkt verbindliche Maßnahmen und Vorgaben zum Klimaschutz mit auf den Weg gebracht werden.

Gegenkandidat für Hallitzky

Am Sonntag stehen Gremienwahlen an. Unter anderem wählen die Delegierten den männlichen Teil der Grünen-Doppelspitze: Neben Amtsinhaber Eike Hallitzky kandidiert auch Hermann "Beppo" Brem. Die Neuwahl hätte turnusgemäß eigentlich schon im Herbst 2018 erfolgen müssen, wurde damals aber wegen der Landtagswahl verschoben.

Neuer Spitzenwert bei Umfrage

Mit dem Kur & Kongress-Center Bad Windsheim tagen die Grünen am selben Ort, an dem vor einer Woche die bayerischen Sozialdemokraten zu ihrem Parteitag zusammengekommen waren. Die Unterschiede zwischen beiden Oppositionsparteien könnten im Moment aber größer nicht sein: Während die Bayern-SPD bei der Landtagswahl eine krachende Niederlage erlitten hatte und nur noch fünftstärkste Kraft im Freistaat wurde, schwimmen die Grünen auf einer ungeahnten Erfolgswelle. Mit 17,5 Prozent sind sie stärkste Oppositionspartei in Bayern, im jüngsten BR BayernTrend erreichten sie mit 21 Prozent einen neuen Höchstwert.