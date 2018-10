Bayerns Großstädte werden grüner

München ist grün

München ist grün. So lässt sich der Trend in der Landeshauptstadt zusammenfassen - auch wenn erst die Hälfte der Erststimmen ausgezählt ist. Demnach gewinnen die Grünen knapp 20 Prozentpunkte auf 31 Prozent und sind damit stärkste Kraft. In den meisten Stimmkreisen könnten sie sogar das Direktmandat gewinnen. Die CSU fällt weit über 10 Prozentpunkte auf nur noch 24,6 Prozent. Deutlicher schwächer als im Landesvergleich schneiden die Freien Wähler (6,2 Prozent) und die AfD (6,7 Prozent) ab. Dafür sind SPD (13,2 Prozent) und FDP (8,5 Prozent) stärker.

Herbe Verluste in der SPD-Hochburg Nürnberg

In Nürnberg sind 457 der 515 Stimmbezirke ausgezählt. Die CSU holte danach 33,9 Prozent der Stimmen und muss einen Verlust von 5,1 Prozent hinnehmen. Bitter ist das Ergebnis für die SPD. Die Sozialdemokraten liegen derzeit bei 14, 5 Prozent der Stimmen (-15,2 Prozent). Stark schnitt demnach auch die AfD mit 9,8 Prozent (+9,8 Prozent) ab. Die Grünen liegen bei 21,1 Prozent (+ 10,4 Prozent) und sind damit zweitstärkste Partei. Im Stimmbezirk von Markus Söder holten die Christlichsozialen 35,9 Prozent (-5,7 Prozent). Oberbürgermeister Ulrich Maly sprach von einem herben Verlust für die Sozialdemokraten. "Es ist eine riesen Sorge, nicht nur um die SPD, sondern schon auch eine Sorge um das Auseinandertrifften der Republik insgesamt", so Maly gegenüber dem BR. Die beiden großen Volksparteien hätten zusammen mehr als 20 Prozent verloren, so der Oberbürgermeister von Nürnberg. Dies könne niemanden beruhigen.

Betroffene CSU in Augsburg

In Augsburg kommt die CSU auf gut 32 Prozent der Erststimmen, dicht gefolgt von den Grünen mit mehr als 23 Prozent. Die AfD erreicht 11,4 Prozent der Erststimmen, dicht dahinter die SPD mit mehr als 10 Prozent. Die Freien Wähler landen bei gut 8 Prozent, FDP und Linke kommen auf rund 5 Prozent. Ein Augsburger Urgestein im Bayerischen Landtag ist Bernd Kränzle, der seit 1990 dort für die Christsozialen dort sitzt: "Ich bin sehr betroffen, ich bin so lange schon dabei. Es tut deswegen so weh, weil wir jetzt beginnen müssen, zu überlegen, wie wir die Wähler zurückbekommen", sagte Bernd Kränzle im BR-Interview. "Also starten, neu anfangen – jetzt kommt es ganz entscheidend darauf an, wie der Ministerpräsident die Weichen für ein neues Kabinett stellt."

Die Sensation in Würzburg

Ein Blick nach Unterfranken und nach Würzburg, der Heimat von Barbara Stamm. Nach der Auszählung der Erststimmen von 114 der 168 Stimmbezirken gibt es einen klaren Gewinner. Die Grünen holten das erstaunliche Ergebnis von 31,5 Prozent. Zweitstärkste Partei ist die CSU mit 27,3 Prozent, gefolgt von der SPD (11,6 Prozent) und der AfD (7,1 Prozent). Über dem Landesdurchschnitt schnitten die FDP (6,65 Prozent) und Die Linke (5,5 Prozent) ab. Die Freien Wähler liegen derzeit bei 4,8 Prozent. „Wir merken, dass sich das Parteiengefüge, nicht nur in Europa, sondern in Deutschland und auch in Bayern verschiebt und das bedeutet auch, dass das, mit dem man ein stückweit groß geworden ist, eine starke CSU, eine starke SPD, die dann sich kleinere Koalitionspartner suchen können, sich nun verändert, so der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU).

Ungewiss ist auch die Zukunft von Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU): Die 73-Jährige steht zwar auf der unterfränkischen CSU-Liste auf Platz eins, doch wenn ihre Partei nicht die absolute Mehrheit holen sollte, könnte es passieren, dass Barbara Stamm nach 42 Jahren aus dem Landtag ausscheidet.

Bittere Enttäuschung für die SPD in Oberfranken

In Bayreuth liegt bei der Auszählung der Erststimmen klar die CSU mit 41,3 Prozent (-1,3 Prozent) vorne. Ausgezählt sind derzeit 237 von 267 Stimmbezirke. Die SPD muss einen herben Verlust von 10,6 Prozent hinnehmen und kommt nur noch auf 12,6 Prozent. Drittstärkste Kraft ist sind die Grünen mit 14,8 Prozent (+ 5,9 Prozent). Die Freien Wähler kommen auf 10,73 Prozent (+1,0 Prozent), die AfD auf 8,8 Prozent (+ 9,3 Prozent). Inge Aures, Sozialdemokratin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag spricht ebenfalls von einem harten Schlag. „Ich habe schon viele schwere Zeiten erlebt“, so Aures, „ich habe die Oberbürgermeisterwahl in Kulmbach verloren, aber dass die SPD so dramatisch unten ist, das habe ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorzustellen gewagt“.

Regensburg: CSU nur knapp vor den Grünen

In Regensburg hat die CSU mit gut 28 Prozent der Erststimmen nur mit Mühe den ersten Platz verteidigen können. Knapp dahinter landen die Grünen mit knapp 25 Prozent. Dahinter liegen die Freien Wähler mit 10,9 Prozent und der SPD mit 10,8 Prozent. Die AfD kommt nach derzeitigem Stand auf 9,3 Prozent, die FDP liegt bei 5 Prozent.