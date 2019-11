Bayerns größtes Technikhaus für Kinder in Dingolfing

In Dingolfing ist das bislang größte Technikhaus für Kinder in Bayern eröffnet worden. Bei diesem Projekt des preisgekrönten Vereins "Technik für Kinder" mit Sitz in Deggendorf sollen Kinder die Möglichkeit bekommen, spielerisch und unter Anleitung von Mentoren mit Säge, Feile, Hammer und Bohrmaschine umgehen zu lernen.

Kinder kennen keine Werkzeuge mehr

Immer mehr Kinder kennen die einfachsten Werkzeuge nicht mehr, sagt Heinz Iglhaut, der Vorstand des Vereins "Technik für Kinder". Weil zuhause meist gar nicht mehr gebastelt wird und auch in der Schule das Unterrichtsfach Werken oft vernachlässigte werde, brauche man sich auch nicht zu wundern, dass wir Mangel an Handwerkern haben. Die Kids müssten erfahren, wie schön es ist, etwas selbst zu basteln und zu bauen. Genau das ermöglicht das neue Technikhaus in Dingolfing.

Handwerksmeister unterstützen die Kinder

Im Technikhaus gibt es bestens ausgestattete Werkbänke und so genannte Mentoren, meist erfahrene Handwerksmeister, die die Kinder unterstützen. Für einen monatlichen Beitrag von zehn Euro können Kinder und Jugendliche einmal die Woche zu festen Zeiten an den Werkbänken Sägen, Bohren, Löten oder Schrauben.

Schon 50.000 Kinder waren in Technikhäusern

Noch gibt es einige freie Plätzen in dem neuen Technikhaus in Dingolfing für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren. In den bereits bestehenden Technikhäusern in Deggendorf, Straubing und Arnstorf wurden bereits knapp 50.000 Kindern und Jugendliche an Werkzeug und Technik herangeführt.